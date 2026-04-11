Một hành vi liên quan đến tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền tới 500 triệu đồng, người dân chú ý

Xử phạt người cho thuê tài khoản ngân hàng

Cuối tháng 3/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.H, sinh năm 1993, trú tại Lâm Đồng, do có hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng. Mức xử phạt được áp dụng là 45 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, đầu năm 2025, Công an tỉnh Hà Giang cũ đã phát hiện ba công dân mở tổng cộng 20 tài khoản ngân hàng tại Hà Nội rồi cho thuê lại với giá 500.000 đồng mỗi tài khoản mỗi tháng.

Hay Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã từng xử phạt vi phạm hành chính 127,5 triệu đồng đối với ba thành viên trong cùng một gia đình vì hành vi cho mượn và bán tài khoản ngân hàng.

Những con số này cho thấy việc cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng không còn là hành vi hiếm gặp, mà đang diễn ra với mức độ nhiều hơn.

Thủ đoạn dụ dỗ ngày càng tinh vi

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, việc nhẹ, không cần nhiều công sức của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên và sinh viên. Chúng mời chào mở tài khoản ngân hàng, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giao thẻ ATM, số điện thoại đăng ký, thậm chí cả mã xác thực để đổi lấy tiền công hoặc hoa hồng.

Sau khi được bàn giao, các tài khoản này thường bị sử dụng như công cụ trung gian cho nhiều hành vi trái pháp luật. Thực tế điều tra cho thấy không ít tài khoản đã bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phục vụ rửa tiền, đánh bạc trực tuyến hoặc thực hiện các giao dịch tài chính xuyên biên giới nhằm che giấu dấu vết.

Đáng chú ý, một số đường dây còn tổ chức hoạt động bài bản như một mô hình “công ty”, tuyển người mở hàng loạt tài khoản rồi vận hành mạng lưới giao dịch với tần suất rất lớn mỗi ngày. Nhiều người ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là cho thuê tài khoản để kiếm thêm, nhưng sau đó bị lôi kéo tham gia sâu hơn và có thể trở thành đồng phạm trong các vụ án hình sự.

Không chỉ bị phạt tiền, còn có thể đối mặt án tù

Theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán hoặc cho thuê từ 1 đến dưới 10 tài khoản ngân hàng có thể bị phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp liên quan từ 10 tài khoản trở lên, mức phạt tăng lên từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự. Theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, hành vi liên quan đến việc thu thập, tàng trữ, trao đổi hoặc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tù đến 7 năm hoặc bị phạt tiền tới 500 triệu đồng, tùy tính chất và mức độ vi phạm.

Ngoài chế tài hành chính hoặc hình sự, người vi phạm còn phải gánh thêm nhiều hệ lụy khác như tài khoản bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng lâu dài đến uy tín cá nhân cũng như cơ hội giao dịch tài chính về sau.

Một hành vi tưởng nhỏ nhưng hậu quả không nhỏ

Trên thực tế, không ít trường hợp vi phạm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật hoặc tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ “cho mượn” hay “cho thuê” tài khoản chứ không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây là nhận thức sai lầm, bởi tài khoản ngân hàng không chỉ là công cụ giao dịch mà còn gắn chặt với trách nhiệm pháp lý của chính chủ tài khoản.

Khi tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm pháp, người đứng tên không thể xem mình là hoàn toàn vô can. Chính vì vậy, việc mua bán, cho thuê hay cho mượn tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào đều tiềm ẩn nguy cơ pháp lý rất lớn.

Từ các vụ việc đã bị phát hiện và xử lý, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, cần thận trọng với những lời rao mời trên mạng xã hội kiểu “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng”, “việc nhẹ thu nhập cao” hay “mở tài khoản giúp để kiếm tiền nhanh”.

Trong trường hợp phát hiện tài khoản của mình có dấu hiệu bị lợi dụng, hoặc có người lạ đề nghị sử dụng tài khoản, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Những vụ xử phạt gần đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng cái lợi trước mắt từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng có thể phải trả giá bằng những hậu quả pháp lý nặng nề về sau. Muốn ngăn chặn loại tội phạm này, không chỉ cần sự vào cuộc của lực lượng chức năng mà còn cần sự tỉnh táo, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân.