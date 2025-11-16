Một khoản trợ cấp tăng mạnh từ 1-1-2026

Chính phủ đã chốt một khoản trợ cấp chính thức sẽ tăng từ ngày 1-1-2026 theo Luật Việc làm 2025 và Nghị định 293/2025, đánh dấu thay đổi lớn trong cách tính trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026 được tính thống nhất theo 5 lần mức lương tối thiểu vùng, thay cho cách tính cũ phân biệt khu vực công – tư

Theo quy định hiện hành, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa chia theo hai nhóm gồm người lao động hưởng lương theo hệ thống Nhà nước và người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định. Nhóm thứ nhất được tính tối đa bằng 5 lần lương cơ sở; nhóm thứ hai bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2026, cách phân chia này chính thức bỏ. Luật Việc làm 2025 quy định tất cả người lao động đều áp dụng chung một cơ sở tính. Đó là 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ Nghị định 293/2025, lương tối thiểu vùng mới tăng đáng kể: vùng 1 là 5.310.000 đồng/tháng, vùng 4 là 3.700.000 đồng/tháng. Đây sẽ là mức sàn để tính mức hưởng tối đa. Với thay đổi này, trợ cấp thất nghiệp cao nhất của người lao động sẽ đồng loạt tăng từ đầu năm 2026, bất kể khu vực công hay tư.

Ngoài việc tăng mức hưởng, từ 1-1-2026, người lao động có mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp thấp hơn lương tối thiểu vùng mới sẽ phải điều chỉnh tăng tương ứng. Điều này nhằm đảm bảo tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm không thấp hơn mức tối thiểu theo Bộ luật Lao động 2019.

Trường hợp người lao động vẫn nhận lương từ đủ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng 1-2026, tiền lương mới sẽ được đưa vào bình quân đóng, kéo theo mức trợ cấp tăng. Ngược lại, nếu không đủ ngày công để đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó, mức hưởng vẫn tính theo tiền lương của tháng 12-2025 trở về trước.

Luật Việc làm 2025 cũng siết chặt quy định về quá trình hưởng. Người lao động sẽ bị chấm dứt trợ cấp nếu không thông báo tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục. Ngoài ra, nếu từ chối việc được giới thiệu hai lần không lý do chính đáng, đi học trên 12 tháng, ra nước ngoài định cư, bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp… đều bị dừng trợ cấp.

Để đủ điều kiện hưởng từ 2026, người lao động phải đáp ứng đồng thời bốn tiêu chí. Cụ thể, chấm dứt hợp đồng hợp pháp; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thời gian (12 tháng trong 24 tháng hoặc 36 tháng tùy loại hợp đồng); nộp hồ sơ trong 3 tháng kể từ khi nghỉ việc; và sau 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ không thuộc nhóm các trường hợp bị loại trừ (có việc làm, nhập ngũ, bị tạm giam, đi học dài hạn, ra nước ngoài định cư…).

Những thay đổi này đặt mục tiêu đồng bộ hóa cách tính, tăng quyền lợi cho người lao động và đảm bảo phù hợp với mặt bằng lương tối thiểu mới trên toàn quốc.