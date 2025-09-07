Một lĩnh vực của VN vừa đạt kỷ lục: Thu hút hàng trăm nghìn người Mỹ, Trung Quốc..., riêng Nga tăng 300%

Theo số liệu Cục Thống kê công bố vào ngày 6/9, trong tháng 8 vừa qua, có hơn 1,68 triệu lượt khách đã nhập cảnh Việt Nam, tương ứng với tăng 8% so với tháng 7, cao nhất so với những tháng 8 trong những năm trước đó. Tính chung trong 8 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 14 triệu người, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Thống kê, nhờ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng những hoạt động chào mừng dịp 80 năm Quốc khánh trong thời gian qua đã thu hút khách đến Việt Nam ngày càng tăng.

Trong tháng 8, Trung Quốc vẫn chiếm vị trí số 1 trong tổng lượng khách quốc tế ở Việt Nam, với 410.000 lượt khách (chiếm khoảng 25%). Vị trí thứ hai thuộc về Hàn Quốc, với hơn 380.000 lượt khách. Những vị trí tiếp theo lần lượt là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ và các nước trong khu vực.

Về động lực tăng trưởng, trong tháng 8 vừa qua, Nga là thị trường ghi nhận sự gia tăng mạnh nhất, với hơn 62.500 lượt khách, bằng 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, những thị trường khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng tốt như Philippines (164%), Ấn Độ (140%) và Trung Quốc (134%).

Việt Nam cần làm gì để đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế?

Du khách quốc tế hào hứng với bầu không khí dịp Quốc khánh 2/9 của Việt Nam. Ảnh: Hà Trang

Tuy nhiên, theo Cục Thống kê, con số gần 14 triệu lượt khách quốc tế chỉ đạt 56% so với mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025. Điều này cũng đồng nghĩa là trong gần 4 tháng tới, mỗi tháng nước ta phải đón khoảng 2,5 triệu lượt khách. Trên thực tế, lượng khách quốc tế cao nhất trong năm 2025 mà Việt Nam từng ghi nhận là 2,1 triệu lượt vào tháng 3.

Tại Hội nghị "Hợp lực - Chọn điểm - Bứt tốc" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Du lịch tổ chức ngày 5/9, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết cục sẽ tập trung vào thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung quốc) với hy vọng bức tốc trong những tháng cuối năm. Những điểm đến này chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu khách quốc tế tại nước ta. Vì vậy, Việt Nam sẽ tăng cường khai thác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các chuyên gia du lịch còn nêu ra những đề xuất nhằm hoàn thành mục tiêu trên. Cụ thể, với nhóm thị trường Đông Bắc Á - ASEAN vốn chiếm hơn 70% lượng khách, Việt Nam nên mở rộng chính sách miễn visa hoặc miễn phí visa. Đồng thời, bổ sung các cơ chế thúc đẩy phát triển du lịch đường biển, mở thêm nhiều đường bay mới, phát triển các sản phẩm mới khác biệt, cũng như có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành nhỏ và siêu nhỏ.

Với thị trường châu Âu - Bắc Mỹ - châu Đại dương, các chuyên gia đề nghị cần có kế hoạch quảng bá dài hạn, mở văn phòng xúc tiến du lịch ở các thị trường trọng điểm, đồng thời mở rộng chính sách miễn visa cho nhiều quốc gia hơn, phát triển sản phẩm đặc thù cho dòng khách cao cấp.