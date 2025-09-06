Đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 Cửa Ô" chính thức vận hành từ hôm nay

8h sáng ngày 6/9, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" chính thức vận hành thương mại, khởi hành từ ga Hà Nội. Trên hành trình đến ga Từ Sơn, hành khách được trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc. Đến nơi, du khách có 1 giờ 30 phút tham quan Đền Đô, tham gia các hoạt động văn hóa địa phương, trước khi tàu khởi hành trở lại ga Hà Nội lúc 10h30.

Đây là sản phẩm du lịch mới nhằm quảng bá giá trị văn hoá, lịch sử và tạo thêm trải nghiệm đặc biệt cho du khách.

Theo kế hoạch, mỗi ngày sẽ có hai đôi tàu du lịch xuất phát từ ga Hà Nội, chạy qua Gia Lâm, Yên Viên và đến ga Từ Sơn.

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) lấy cảm hứng hình ảnh của kinh thành Thăng Long xưa. (Ảnh: Hoài Nam).

Tuyến hành trình kết nối di sản từ Thăng Long (Hà Nội) - Kinh Bắc (Bắc Ninh) mang đến nhiều trải nghiệm mới, đưa du khách khám phá vùng đất Kinh Bắc – nơi phát tích vương triều Lý, sở hữu 7 di sản được UNESCO ghi danh. Tuyến Thăng Long - Kinh Bắc vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ kết nối hai thành phố mà còn gợi mở một hành trình tìm về cội nguồn dân tộc.

Tuyến tàu văn hoá “Hà Nội 5 Cửa Ô” không chỉ là phương tiện di chuyển bằng đường sắt mà còn mang đến cho du khách trải nghiệm không gian văn hoá đậm chất Hà Nội ngay trên tàu. Sau gần 5 năm nghiên cứu và sáng tạo, hơn 300 công nhân, kiến trúc sư, nghệ sĩ và chuyên gia đã biến những toa tàu cũ thành một “không gian văn hoá di động”.

Đoàn tàu được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật di động, gợi nhắc ký ức Hà Nội trong không gian đương đại: cầu Long Biên được cách điệu trên khung cửa, lưng ghế; sông Hồng hiện lên ở trần và sàn; cùng những chi tiết quen thuộc như bảng tin tập thể, gạch bông, cửa nan chớp Pháp cổ, tranh Đông Hồ… được khéo léo đưa vào.

Theo đơn vị vận hành, mỗi toa tàu mang một phong cách riêng: “Ô Cầu Dền” gợi nhớ Hà Nội thời bao cấp; “Ô Quan Chưởng – Ô Cầu Giấy” nổi bật với gạch bông và chi tiết Cầu Long Biên; “Ô Chợ Dừa” mang hơi hướng tân cổ điển, sang trọng; “Ô Đống Mác” tái hiện không gian khu tập thể cũ, kết hợp tranh dân gian. Đặc biệt, toa check-in được thiết kế mở, lấy cảm hứng từ Cầu Long Biên, trở thành điểm nhấn để du khách ngắm cảnh và ghi lại khoảnh khắc. Đội ngũ kiến trúc sư ví mỗi toa tàu như một “cánh cửa thời gian”, nơi du khách có thể chạm vào di sản, sống lại ký ức và khám phá Hà Nội ở một góc nhìn mới.

Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khẳng định đoàn tàu không chỉ là sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế mà còn là biểu tượng mới trong hành trình khám phá Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến và trung tâm văn hoá của đất nước.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho rằng, đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” là sản phẩm du lịch mới lạ, sáng tạo và độc đáo của Thủ đô, đồng thời tạo nên tuyến liên kết khác biệt giữa Hà Nội và Bắc Ninh.

Trên tàu "Hà Nội 5 Cửa Ô", du khách sẽ được tận hưởng không gian văn hoá nhiều màu sắc của Thủ đô Hà Nội. Ở mỗi toa tàu là một không gian văn hoá riêng biệt.

Tại đây, du khách có thể thưởng thức hát xẩm, chèo, giai điệu đương đại và trực tiếp giao lưu, hoà mình cùng nghệ nhân, ban nhạc. Trải nghiệm được nối dài qua ẩm thực Hà Nội với những thức quà quen thuộc như cốm, trà sen ướp nhài hay các món ăn nhẹ theo mùa.

Vé tàu hiện được bán qua hotline 19002695 và trong thời gian tới sẽ tích hợp trên hệ thống bán vé trực tuyến của Đường sắt Việt Nam. Giá vé được phân theo hạng chỗ: 550.000 đồng cho ghế tầng 1, 650.000 đồng cho ghế tầng 2 và 750.000 đồng cho ghế tại toa VIP.



