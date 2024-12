Một loại củ được ví là "nhân sâm của người nghèo": Bán đầy chợ Việt, giúp giảm cân, sáng mắt và rất nhiều công dụng khác

Trong số các loại rau củ giàu dinh dưỡng, cà rốt có thể được mệnh danh là “nhân sâm của người nghèo”. Loại thực phẩm phổ biến này có giá thành không cao, giàu chất dinh dưỡng và có tác dụng chữa bệnh. Dù ăn sống hay nấu chín, cà rốt đều được nhiều người yêu thích nhờ mùi vị ngọt thanh, dễ ăn. Ngoài những công dụng quen thuộc, cà rốt còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe khác mà tất cả chúng ta đều nên biết.

Tác dụng tuyệt vời với thị lực

Chắc hẳn từ khi còn bé, chúng ta đều đã thường nghe những câu dặn dò quen thuộc như: “Ăn nhiều cà rốt cho sáng mắt”. Và đây không hề là một câu nói suông, khi cà rốt là thực phẩm mang đến rất nhiều lợi ích cho đôi mắt.

Theo Health, cà rốt chứa nhiều vitamin A - một chất dinh dưỡng quan trọng, hoạt động như một chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào. Thậm chí, vitamin A còn có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và bệnh sởi. Việc thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến tình trạng khô mắt, gây tổn hại đến thị lực và dẫn đến quáng gà.

Hỗ trợ giảm cân

Ngoài chất xơ, cà rốt còn chứa hàm lượng nước cao. Trên thực tế, một củ cà rốt chứa tới 88% là nước. Vì thế khi tiêu thụ cà rốt giúp chúng ta tăng cảm giác no, giảm lượng thực phẩm nạp vào cơ thể.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients năm 2021, so với các loại rau khác, cà rốt với lượng calo thấp cũng có tác dụng làm giảm chỉ số khối cơ thể và tỷ lệ béo phì cao hơn.

Ngoài ra, các chất xơ có trong cà rốt còn giúp giảm nguy cơ táo bón. Một nghiên cứu đã cho thấy, những người có bổ sung lượng chất xơ có trong cà rốt vào khẩu phần ăn giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng hơn so với những người tiêu thụ ít chất xơ.

Ngăn ngừa tiểu đường

Mặc dù cà rốt được biết là có hàm lượng đường cao hơn so với các loại rau khác, nhưng chúng có đặc tính chống tiểu đường, điều này đã được báo cáo trong một bài viết được công bố trên tạp chí Food and Nutrition Sciences. Theo đó, những người có mức carotenoid (sắc tố tạo nên màu cam của cà rốt) thấp hơn sẽ có lượng đường trong máu cao hơn. Điều này cho thấy carotenoid có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Chất xơ hòa tan trong cà rốt cũng được chứng minh là giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và mức insulin sau khi ăn. Cà rốt sống hoặc nấu chín sơ cũng có chỉ số đường huyết thấp, giúp cung cấp cho cơ thể một nguồn năng lượng ổn định.

Giảm nguy cơ ung thư

Chất chống oxy hóa có trong cà rốt, có tên là beta carotene được phát hiện có tác dụng giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm: ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu. Trong cà rốt cũng chứa một carotenoid khác gọi là lycopene. Lycopene có khả năng chống lại ung thư, như ung thư dạ dày, tuyến tiền liệt, phổi và vú. Chất này cũng hỗ trợ sức khỏe mạch máu và ngăn ngừa rối loạn tim mạch.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Ngoài cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa chính như Carotenoid, polyacetylenes và vitamin C có tác dụng làm giảm Cholesterol trong máu, hàm lượng dồi dào kali có trong cà rốt cũng giúp cơ thể kiểm soát tốt chỉ số huyết áp bằng cách loại bỏ natri dư thừa. Mức natri trong cơ thể cao, đây là một trong các nguyên nhân làm tăng huyết áp.

Theo báo cáo được công bố trên tạp chí Foods năm 2019, các hợp chất phenolic trong cà rốt có khả năng làm giảm các bệnh tim mạch. Các hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa, cũng giúp duy trì lượng đường trong máu và mức cholesterol bình thường cho cơ thể.

Cải thiện làn da

Trong cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa như carotenoid, vitamin C, giúp cơ thể và làn da loại bỏ bụi bẩn bên ngoài, góp phần chống lại tổn thương của gốc tự do và thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Lượng vitamin C dồi dào trong cà rốt còn hỗ trợ sản xuất collagen, giữ cho làn da của chúng ta đàn hồi tốt và luôn tươi trẻ.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Các hợp chất tự nhiên trong cà rốt đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm. Một trong số đó là lutein. Đây là chất chống oxy hóa tương tự bảo vệ võng mạc khỏi thoái hóa điểm vàng nhưng cũng liên quan đến chức năng não. Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Nutrients cho thấy, lutein là chất có lợi cho sức khỏe não bộ đối với người lớn tuổi.

(Tổng hợp)