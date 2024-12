Một môn thể thao kéo dài tuổi thọ hơn cả chạy hay bơi nhưng thường bị đánh giá thấp: Có đến 5 lợi ích cho sức khỏe không ngờ đến

Tập thể dục luôn là một trong những cách trực tiếp và hiệu quả nhất để chúng ta cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, không phải bài tập hay môn thể thao nào cũng mang lại hiệu quả ngang nhau. Đặc biệt, có những môn thể thao mang lại nhiều lợi ích đáng kể hơn cho cơ thể với cùng một lượng bài tập hay thời gian vận động.

Theo một nghiên cứu do nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện nghiên cứu thúc đẩy sức khỏe UKK tại Phần Lan, cầu lông là môn thể thao hàng đầu trong việc giảm nguy cơ tử vong, kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu kéo dài 15 năm, được thực hiện với 80.000 người để so sánh tác động của các bài tập khác nhau đối với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân.

Kết quả nghiên cứu cho thấy cầu lông là môn thể thao làm giảm nguy cơ tử vong (47%) cao hơn so với các môn thể thao khác (Nguồn: CNN)

So với những người không tập thể dục, những người chơi cầu lông và các môn thể thao dùng vợt khác có thể giảm 56% nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và các bệnh tim mạch khác. Nếu người tập có thể đạt được số lượng bài tập được khuyến nghị, thì tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân có thể giảm khoảng 47%.

Vào tháng 12/2018, một nghiên cứu được công bố trên Mayo Clinic Proceedings (tạp chí y khoa của Mỹ) đã phân tích dữ liệu sức khỏe thể thao trong 25 năm của gần 9.000 người tham gia và phát hiện ra rằng các môn thể thao như quần vợt và cầu lông góp phần kéo dài tuổi thọ hơn nhiều so với các môn thể thao khác. Cụ thể, so với những người ít vận động, tuổi thọ của những người thường xuyên chơi các môn thể thao tăng lên lên lượt là:

Cầu lông: 6,2 năm

Bóng đá: 4,7 năm

Đạp xe: 3,7 năm

Bơi lội: 3,4 năm)

Chạy bộ: 3,2 năm

Thể dục nhịp điệu: 3,1 năm

Tập gym: 1,5 năm

Kết quả này khiến nhiều người ngạc nhiên. Vì trên thực tế, đã có rất nhiều người chọn đến phòng gym để tập luyện thể thao sau những quãng thời gian bận rộn. Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe thực tế thu được lại thấp hơn rất nhiều so với việc tập luyện những môn thể thao ít tốn kém như cầu lông.

Các chuyên gia cho biết, việc thường xuyên chơi cầu lông và các môn thể thao dùng vợt khác mang lại ít nhất 5 lợi ích lớn:

1. Đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và giảm cân

Giáo sư Chu Sâm từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Hàng không Dân dụng Quảng Châu đã thực hiện một nghiên cứu về “tác động của cầu lông trong việc nâng cao sức khỏe thể chất của sinh viên đại học". Nghiên cứu được thực hiện đối với 30 sinh viên đại học, đồng thời đo lường và thu thập thành tích của sinh viên trong lớp huấn luyện cầu lông.

Sau 32 giờ tập luyện cầu lông mỗi tuần và tham gia môn cầu lông như một môn học tự chọn, chỉ số khối cơ thể trung bình (BMI) của cả sinh viên nam và nữ đều đã giảm đáng kể. Điều này cho thấy cầu lông có thể giúp giảm cân và tăng tốc độ trao đổi chất.

2. Cải thiện tính linh hoạt và khả năng phản xạ của cơ thể

Tính linh hoạt là một chỉ số quan trọng về sức khỏe thể chất, có liên quan đến phạm vi chuyển động của khớp và độ đàn hồi của mô. Tính linh hoạt kém sẽ hạn chế phạm vi chuyển động, làm tăng nguy cơ chấn thương. Nếu một người có tính linh hoạt tốt sẽ giúp chuyển động linh hoạt và giảm chấn thương. Sau một học kỳ tập luyện cầu lông, khả năng linh hoạt của cả sinh viên nam và nữ trong nghiên cứu của giáo sư Chu Sâm đều được cải thiện đáng kể, đặc biệt là sự cải thiện tính linh hoạt của sinh viên nam.

Ngoài ra, tốc độ nhanh của cầu lông và các pha di chuyển, chuyền cầu dồn dập chính là bài tập hiệu quả giúp bạn rèn luyện khả năng phản xạ và đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.

3. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Có thể dễ dàng nhận thấy nhịp độ và tố độ nhanh khi chơi cầu lông sẽ giúp tim hoạt động mạnh mẽ hơn. Việc thường xuyên chơi cầu lông có thể giúp bạn hấp thụ oxy tốt hơn và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống tim mạch, từ đó nâng cao sức khỏe tim mạch. Không chỉ vậy, cầu lông còn giúp tăng sức bền và giúp tăng lượng máu lưu thông trong cơ thể chúng ta.

4. Có thể tập luyện và cải thiện khối lượng cơ bắp

Theo kết quả từ các sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Hàng không Dân dụng Quảng Châu sau khi tham gia các khóa tập luyện cầu lông, sức mạnh cơ bắp ở các chi của các sinh viên đã được cải thiện đáng kể. Sự cải thiện này chủ yếu là do việc tăng cường thể lực toàn diện khi tập luyện cầu lông. Tương tự, các môn thể thao dùng vợt khác cũng yêu cầu toàn diện về kỹ năng di chuyển bằng chân, xoay người, nhảy và đánh.

Những lợi ích này có tác động tích cực đến sức khỏe cá nhân, ngoại hình và khả năng thể thao. Vì vậy, việc tập luyện cầu lông trong thời gian dài có tác dụng tích cực trong việc tăng cường sức mạnh cơ cánh tay và sức mạnh cốt lõi.

5. Tăng cường tương tác xã hội, giải tỏa căng thẳng tâm lý

Khác với chạy bộ, bơi lội, đạp xe và tập thể dục… chúng ta đều có thể thực hiện một mình, quần vợt và cầu lông là những môn thể thao cần ít nhất một người bạn tập cùng. Nghiên cứu nêu trên trong Mayo Clinic Proceedings đã chỉ ra rằng tương tác xã hội thường xuyên có thể giúp mọi người tìm thấy cảm giác tin tưởng, thân thuộc và được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, chơi cầu lông giúp cơ thể thư giãn, giải phóng năng lượng tiêu cực và kích thích cơ thể sản sinh endorphin, hormone mang lại cảm giác thoải mái và giảm stress. Ngoài ra, môn thể thao này cũng đòi hỏi sự tập trung cao độ, giúp bạn tạm quên đi những lo lắng trong cuộc sống.

(Theo CNN, The Paper)