Một loại gạo Việt Nam lần ba đạt giải "Gạo ngon nhất Thế giới", từng được NSND Tự Long chốt đơn 6 tấn trên sóng livestream

11-11-2025 - 09:32 AM | Thị trường

Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam và gạo Phka Romdoul của Campuchia cùng được vinh danh danh hiệu "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17, do The Rice Trader (TRT) tổ chức từ ngày 7 đến 9/11. Theo ban tổ chức, top 3 năm nay gồm đại diện đến từ Philippines, Campuchia và Việt Nam, trong đó Campuchia và Việt Nam cùng chia sẻ ngôi vị quán quân.

Đây là lần thứ ba gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam đạt danh hiệu cao nhất, sau hai lần được vinh danh vào các năm 2019 và 2023.

Trước đó, hôm 25/10, chỉ sau hai giờ phát sóng phiên livestream trên kênh TikTok Hello Vietnam với sự tham gia của NSND Tự Long và MC Mai Phương, hơn 6 tấn gạo ST25 – "gạo ngon nhất thế giới" – đã được khách hàng đặt mua.

Trong phiên phát trực tiếp, NSND Tự Long giới thiệu đặc tính nổi bật của gạo ST25 và kêu gọi người tiêu dùng ủng hộ sản phẩm gạo Việt chất lượng cao. Giá bán gốc hơn 410.000 đồng/bao, 10 kg được giảm còn khoảng 360.000 đồng, thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và đặt hàng.

Gạo ST25 là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, chọn lọc và lai tạo giống do kỹ sư – Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng các cộng sự thực hiện. 

Từ những năm 1990, nhóm nghiên cứu đã bắt đầu phát triển dòng lúa mang thương hiệu ST (Sóc Trăng), qua nhiều thế hệ như ST3, ST5, ST10, ST20, ST24, trước khi hoàn thiện giống ST25 với chất lượng vượt trội.

Giống ST25 được lai tạo từ nhiều nguồn gen khác nhau, kế thừa ưu điểm của các giống bố mẹ. Hạt gạo thon dài, trắng trong, không bạc bụng; khi nấu chín, cơm dẻo vừa, thơm hương lá dứa và cốm non, vị ngọt đậm đà. Ngay cả khi để nguội, cơm ST25 vẫn giữ được độ dẻo và hương vị đặc trưng – yếu tố giúp sản phẩm chinh phục người tiêu dùng trong nước và giới ẩm thực quốc tế.



Theo Thảo Vân

An ninh tiền tệ

