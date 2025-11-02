Giá gạo Việt Nam chạm mức thấp nhất 2 tháng

Tại Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 415-430 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 420-435 USD của một tuần trước đó, và là mức thấp nhất kể từ ngày 21/8. Một thương nhân ở An Giang cho biết nhu cầu vẫn còn yếu trong khi chất lượng của lúa mới thu hoạch không cao.

Trong khi đó, giá gạo tại Ấn Độ vẫn giữ ổn định dù nhu cầu xuất khẩu cũng khá chậm, do mưa bão có thể làm giảm sản lượng. Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm tuần này được chào bán ở mức 344-350 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 350-360 USD/tấn trong tuần này. Theo một thương nhân ở Kolkata, vụ lúa đã sẵn sàng để thu hoạch, nhưng mưa lớn có khả năng sẽ tác động tiêu cực đến năng suất.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 340 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 337 USD của tuần trước, qua đó chấm dứt chuỗi sáu tuần giảm giá liên tiếp và phục hồi từ mức đáy 18 năm. Một thương nhân tại Bangkok cho biết nhu cầu đối với gạo Thái Lan nhìn chung không thay đổi so với tuần trước. Người này cho biết thêm đối với loại gạo 5% tấm, Thái Lan có rất nhiều đối thủ cạnh tranh như Myanmar và Pakistan với giá rẻ hơn, trong khi nguồn cung lại rất dồi dào do vụ thu hoạch đang diễn ra ở nhiều vùng trên cả nước.

Trong một diễn biến khác, Bangladesh đã quyết định gia hạn thêm một tháng cho hoạt động xuất khẩu gạo thơm đến ngày 30/11. Quyết định này nhằm tạo điều kiện cho các nhà giao dịch có thêm thời gian hoàn thành các mục tiêu giao hàng trong bối cảnh chuỗi cung ứng và vận chuyển gặp nhiều chậm trễ. Bangladesh đã cho phép xuất khẩu trở lại một lượng gạo cao cấp trong năm nay sau khi sản lượng trong nước đã vượt nhu cầu. Tuy nhiên, chính phủ vẫn đang theo dõi sát sao thị trường để đảm bảo hoạt động xuất khẩu không gây tác động tiêu cực đến giá gạo nội địa, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát lương thực đang ở mức cao.



