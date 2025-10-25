Một loại quả bất ngờ tăng giá gấp đôi, nông dân “hái vàng”, thu tiền triệu mỗi công

Vụ xoài trái vụ năm nay, nông dân xã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) bước vào mùa thu hoạch với tâm thế hồ hởi. Sau thời gian dài giá nông sản bấp bênh, việc xoài “lên ngôi” đã mang lại tín hiệu tích cực cho vùng chuyên canh cây ăn trái này. Hiện xoài tượng da xanh được thương lái thu mua với giá 27.000 đồng/kg, xoài hạt lép 19.000 đồng/kg, còn xoài tượng da vàng loại được thị trường cao cấp ưa chuộng lên tới 55.000 đồng/kg, mức cao nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ trên Báo Dân Việt, anh Nguyễn Minh Hiền, Giám đốc Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng, cho biết với giá bán hiện nay, nông dân có thể thu lãi từ 20–25 triệu đồng/công. Từ đầu năm đến nay, HTX đã xuất khẩu khoảng 500 tấn xoài sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc. Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, có mã số vùng trồng và áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, bao trái, sử dụng phân hữu cơ, bà con giảm được chi phí sản xuất, lợi nhuận tăng 20–30% so với trước.

Ảnh minh họa.

Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực chế biến nông sản năm 2024 đạt doanh số trên 1.400 tỷ đồng, vượt 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Sản phẩm chủ lực của Antesco gồm: xoài, đậu nành rau, bắp non, thanh long và sầu riêng đông lạnh, xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Riêng năm 2024, Antesco tiêu thụ 28.000 tấn xoài, tương đương gần 14.000 tấn xuất khẩu, trở thành doanh nghiệp xuất khẩu xoài lớn nhất Việt Nam. Công ty cũng đang mở rộng vùng nguyên liệu và hướng tới phát triển sản phẩm hữu cơ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xanh của các thị trường cao cấp.

Hướng tới nông nghiệp bền vững

Xoài là một trong những loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với sản lượng khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Sơn La đang đẩy mạnh sản xuất theo hướng bền vững, coi đây là con đường duy nhất để nâng cao giá trị và hội nhập quốc tế.

Tại Đồng Tháp “thủ phủ xoài” của miền Tây hơn 12.000 ha xoài đã được cấp 187 mã số vùng trồng, hình thành 15 chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định. Các sản phẩm chế biến như xoài sấy dẻo, nước ép, mứt xoài, tinh dầu vỏ xoài giúp tăng giá trị gấp 2–3 lần so với bán tươi. Song song đó, việc chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, giám sát sâu bệnh qua thiết bị cảm biến và tưới tự động được đẩy mạnh, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường.

Theo các chuyên gia, phát triển xoài theo hướng bền vững không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp nâng tầm thương hiệu nông sản Việt Nam. Khi các doanh nghiệp và hợp tác xã cùng hướng đến chuẩn mực “xanh – sạch – truy xuất được”, sản phẩm xoài Việt có thể đứng vững hơn ở những thị trường khó tính như EU hay Mỹ.

Nông nghiệp bền vững không chỉ là mục tiêu lâu dài mà đang trở thành chìa khóa thực tế giúp người nông dân làm giàu ngay trên mảnh đất của mình, đồng thời mở ra cơ hội đưa trái xoài Việt hội nhập.