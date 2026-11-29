Trong tập 6 chương trình Quán Nhà Haha, khi đến Cao Bằng và dùng bữa cùng gia đình anh Nhất, chị Hạnh, dàn cast được thưởng thức nhiều món ăn mang hương vị địa phương. Bên cạnh thịt gà bản nướng, canh rau âu, cây thao tuồn xào lòng mề gà, một món ăn có tên khá lạ cũng xuất hiện trên mâm cơm: Rau phiác pàn xào lõi chuối. Không phải cái tên quen thuộc thường thấy trong thực đơn nhà hàng hay những khu chợ dưới xuôi, phiác pàn khiến người xem tò mò về một loại rau rừng gắn với đời sống ẩm thực của người dân vùng núi Cao Bằng.

Phiác pàn là loại rau gì mà có cái tên lạ tai?

Điểm đặc biệt đầu tiên của phiác pàn nằm ở chính tên gọi. Theo một tài liệu chú giải về từ ngữ địa phương, phiắc pàn được giải thích là tên một loại rau trong rừng, thường được ăn cùng nõn chuối. Đây là một trong những manh mối hiếm hoi giúp nhận diện loại rau này qua tư liệu được lưu truyền. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ thông tin để xác định tên khoa học, họ thực vật hay hình thái cụ thể của phiác pàn. Vì vậy, không nên đánh đồng loại rau này với những loại rau rừng Cao Bằng đã được nhận diện rõ hơn như dạ hiến hay rau bò khai.

Ảnh: Hà Ngọc Thương

Điều thú vị là cái tên phiác pàn không chỉ xuất hiện trong câu chuyện ẩm thực hiện nay. Trong bài thơ "Bộ đội ông cụ" của nhà thơ Nông Quốc Chấn, sáng tác tháng 7/1948, có câu thơ nhắc đến măng vầu, phiác pàn và nõn chuối trong những món ăn được người dân chuẩn bị để đón bộ đội. Chi tiết ấy cho thấy phiác pàn đã hiện diện trong đời sống và ký ức ẩm thực của người dân miền núi từ nhiều thập niên trước. Một loại rau nghe có vẻ xa lạ với thực khách thành thị nhưng lại gắn với những bữa ăn bình dị của người dân bản địa.

Không có những nguyên liệu cầu kỳ hay cách chế biến phức tạp, phiác pàn được nhắc đến cùng một loại thực phẩm rất quen thuộc với người vùng cao là nõn chuối. Sự kết hợp này cũng gợi ra cách người dân tận dụng những sản vật sẵn có từ núi rừng và vườn nhà để tạo nên món ăn trong bữa cơm thường ngày.

Rau phiác pàn xào lõi chuối: Món ăn dân dã mang dấu ấn vùng cao

Trong bữa cơm của gia đình anh Nhất, chị Hạnh tại Cao Bằng, rau phiác pàn được chế biến cùng lõi chuối. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi thay vì chỉ sử dụng những loại rau quen thuộc, người dân địa phương còn đưa vào bữa ăn những loại thực vật gắn với môi trường sống và kinh nghiệm thu hái của mình.

Lõi chuối vốn là nguyên liệu dân dã, có thể tận dụng từ những cây chuối trong vườn. Khi kết hợp với rau rừng, món ăn không chỉ có thêm nguyên liệu mà còn phản ánh thói quen ẩm thực tận dụng sản vật tự nhiên của cư dân miền núi. Cách chế biến này cũng có nét tương đồng với hình ảnh phiác pàn ăn cùng nõn chuối được ghi lại trong tư liệu văn học.

Với người miền xuôi, nhiều loại rau rừng có thể là nguyên liệu khá xa lạ, nhưng trong bữa cơm của các gia đình vùng cao, chúng lại gắn liền với kinh nghiệm sống được tích lũy qua nhiều thế hệ. Người dân biết loại cây nào có thể hái về làm thức ăn, cách sơ chế và kết hợp với nguyên liệu nào để tạo nên món ăn phù hợp.

Đó cũng là lý do những món rau rừng thường mang một sức hấp dẫn riêng đối với du khách. Giá trị của chúng không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở câu chuyện về vùng đất, môi trường sinh trưởng và tập quán ăn uống của người dân địa phương. Tuy nhiên, về riêng phiác pàn, việc thu hái, mùa xuất hiện và mức độ phổ biến hiện nay vẫn cần thêm thông tin từ người dân bản địa để có thể giới thiệu chính xác hơn.

Những loại rau rừng làm nên nét riêng của ẩm thực Cao Bằng

Cao Bằng vốn có nhiều loại rau rừng trở thành đặc sản, trong đó nổi bật là dạ hiến, còn gọi là rau bò khai. Loại rau này thường mọc tự nhiên ở vùng núi đá, có thân dây giòn, ngọn non được người dân thu hái để chế biến thành nhiều món ăn. Theo Báo Cao Bằng, dạ hiến thường xuất hiện vào mùa xuân, khi thời tiết ấm lên và cây bắt đầu ra ngọn non. Rau có thể được xào với thịt, trứng hoặc phở, tạo nên những món ăn quen thuộc trong thực đơn địa phương.

Ngoài dạ hiến, các chợ phiên Cao Bằng còn có nhiều sản vật theo mùa như măng rừng, rau rừng và những loại quả mọc tự nhiên. Mỗi loại có thời điểm thu hái, cách bảo quản và chế biến riêng. Chính tính mùa vụ cùng sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên tạo nên nét phong phú cho nguồn nguyên liệu của vùng núi.

Ảnh: Ngoan Long

Điểm đáng quý của ẩm thực vùng cao là cách người dân tận dụng những gì thiên nhiên ban tặng, biến các nguyên liệu tưởng chừng bình thường thành món ăn mang dấu ấn riêng. Không phải món nào cũng có tên gọi phổ biến hay được bán rộng rãi ở những khu chợ lớn. Có những nguyên liệu chỉ thực sự quen thuộc với người dân địa phương, được nhận biết và sử dụng thông qua kinh nghiệm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Rau phiác pàn là một ví dụ thú vị. Từ một món ăn được nhắc đến trong bữa cơm của gia đình người Dao Tiền ở Cao Bằng, loại rau này gợi mở câu chuyện về những sản vật ít được biết đến của núi rừng. Đôi khi, muốn hiểu thêm về ẩm thực một vùng đất, không nhất thiết phải bắt đầu từ những món đặc sản nổi tiếng. Chính những món rau dân dã, xuất hiện trong bữa cơm gia đình và được người dân gìn giữ qua nhiều năm tháng mới là nơi lưu lại nhiều dấu ấn thú vị về đời sống bản địa.