Một loại 'vàng trắng' của Mỹ đổ bộ Việt Nam với giá cực rẻ: tăng trưởng gần 200% chỉ trong tháng 1, Việt Nam nhập khẩu đứng thứ 3 thế giới

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại của Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt 146.365 tấn với kim ngạch hơn 289,7 triệu USD, tăng 20,8% về lượng và tăng 20,1% về trị giá so với tháng 12/2023. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu mặt hàng này về Việt Nam tăng mạnh 109,3% về lượng và tăng 65,4% về trị giá.

Giá nhập khẩu mặt hàng này về Việt Nam đạt 1.979 USD/tấn, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Xét về thị trường, Úc là thị trường lớn nhất cung cấp bông cho Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 1/2024, nước ta nhập khẩu 50.436 tấn bông từ Úc với trị giá hơn 104 triệu USD, tăng 72,3% về lượng và tăng 37,2% về kim ngạch so với tháng 1/2023, chiếm tỷ trọng 35%.

Nhà cung cấp bông lớn thứ 2 của Việt Nam là Brazil, trong tháng 1, nước ta nhập khẩu 42.854 tấn, tương đương 87,5 triệu USD, tăng 84,3% về lượng và tăng 43,6% về trị giá so với cùng kỳ.

Mỹ là thị trường đứng thứ 3. Trong tháng 1, nhập khẩu bông các loại từ Mỹ đạt 19.217 tấn với kim ngạch hơn 40,6 triệu USD, tăng 37% về lượng và tăng 38% về kim ngạch so với tháng trước. So với tháng 1/2023, Mỹ xuất sang Việt Nam lượng bông tăng đột biến gần 200% và tăng 166% về trị giá, chiếm tỷ trọng 13%.

Giá nhập khẩu mặt hàng này từ Mỹ trong tháng 1 đạt 2.113 USD/tấn, giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Tính đến năm 2021, lượng bông Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ chiếm 25% tổng sản lượng xuất khẩu của Mỹ và là quốc gia nhập khẩu bông từ Mỹ nhiều nhất thế giới.

Bông là nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp xơ sợi và dệt may của Việt Nam. Trong khi đó, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), sản lượng bông trong nước hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 1% nhu cầu; xơ, sợi khoảng 30%; vải 20%; công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển.

Hiệp hội Bông sợi Việt Nam cho biết, ngành bông toàn cầu đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể cả về sản xuất và tiêu thụ. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy mức giảm lớn trong dự báo về sản lượng bông toàn cầu mùa vụ 2023-2024 và giảm 4,2 triệu kiện so với mùa vụ trước. Sản lượng giảm ở các khu vực như Tây Phi, Mỹ, Hy Lạp, Mexico và Ấn Độ đã làm lu mờ sự gia tăng sản lượng ở Brazil. 

Theo số liệu của Hiệp hội Bông Quốc tế (ICAC), giá bông sợi trung bình toàn cầu năm 2023 ước tính là 68,6 xu/lb, giảm 9% so với năm trước. Đây là mức giảm thứ ba liên tiếp kể từ năm 2021. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh do đại dịch COVID-19, trong khi sản lượng sản xuất vẫn cao hơn nhu cầu, dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung.

Nhu cầu tiêu thụ bông sợi toàn cầu ước tính giảm 11%, xuống còn 22,9 triệu tấn trong năm 2023. Ngoài ra, giá cả bông sợi còn bị ảnh hưởng bởi giá cả các nguyên liệu thay thế như polyester và visco, chính sách thương mại của các quốc gia,...

Bước sang năm 2024, giá bông được dự báo sẽ có xu hướng tăng do nhu cầu dần hồi phục. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Mỹ, nước này sẽ cấp hạn ngạch nhập khẩu bông theo thuế suất trượt lên tới 750.000 tấn bông cho các công ty quốc doanh. Điều này càng góp phần thúc đẩy nhu cầu về bông sẽ gia tăng trong thời gian tới, giúp ngành dệt may Việt Nam thêm khả quan.