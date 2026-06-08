Một loạt khu nghỉ dưỡng xa xỉ bậc nhất Việt Nam vừa thay “sếp lớn”

CTCP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT) - Chủ khu nghỉ dưỡng xa xỉ bậc nhất Việt Nam Six Senses Ninh Vân Bay vừa thông báo miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Quang Hải với lý do cá nhân. Như vậy, ông Hải rời ghế chỉ sau một năm đảm nhiệm vị trí này.

Đồng thời, Ninh Vân Bay cũng bổ nhiệm ông Trịnh Nguyên Khánh giữ chức Tổng Giám đốc thay cho ông Hải. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/6.

Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập từ tháng 9/2006 tại Hà Nội. Công ty chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam.

Ngoài Six Senses Ninh Vân Bay, công ty đã đưa vào khai thác, vận hành loạt khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River, Ana Mandara Đà Lạt Resort...

Trong năm 2025, 2 khu nghỉ dưỡng trọng điểm Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Villas Dalat tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp.

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay, Nha Trang.

Trong đó, Six Senses Ninh Vân Bay, Nha Trang đón hơn 86.000 lượt khách, doanh thu tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vai trò đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh và thương hiệu của Ninh Vân Bay.

Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa đón hơn 38.000 lượt khách, doanh thu tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước, duy trì lợi thế ở phân khúc nghỉ dưỡng di sản tại Đà Lạt.

Năm 2026, Ninh Vân Bay đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 496,4 tỷ đồng, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 80,4 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả năm vừa qua.

Để hoàn thành mục tiêu này, Ninh Vân Bay sẽ tập trung nâng cấp các tài sản hiện hữu. Tại khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay, công ty sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công giai đoạn 2, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm các dòng phòng nghỉ cao cấp nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ông Trịnh Nguyên Khánh cho biết CTCP Du lịch Hồng Hải - đơn vị vận hành khu nghỉ dưỡng và là công ty con của Ninh Vân Bay đặt mục tiêu doanh thu khoảng 440 tỷ đồng trong năm 2026, dự kiến mang về cho Ninh Vân Bay khoản doanh thu tài chính khoảng 40 - 45 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ninh Vân Bay cho biết công ty không trực tiếp ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Six Senses Ninh Vân Bay mà chủ yếu hưởng lợi thông qua phần cổ tức được chia từ Du lịch Hồng Hải.

Đối với Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa tại Đà Lạt, công ty dự kiến tận dụng thời gian sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để triển khai đồng bộ các hạng mục nâng cấp villa theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, đồng thời đầu tư xây dựng bể bơi và khu vui chơi trẻ em.

Với dự án Du lịch sinh thái Bảo Việt tại Mũi Né, Ninh Vân Bay sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị và lập kế hoạch triển khai. Song song đó, doanh nghiệp cũng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực bất động sản du lịch cao cấp và khách sạn 5 sao tại các đô thị lớn và địa bàn tiềm năng.