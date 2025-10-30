Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một mã Bluechips được tự doanh CTCK "gom" đột biến hơn trăm tỷ trong phiên 30/10

30-10-2025 - 17:02 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK trở lại mua ròng 82 tỷ trên HOSE.

Sau phiên chịu áp lực bán ở vùng kháng cự 1.700 điểm, thị trường chứng khoán mở cửa phiên 30/10 trong sắc xanh hồi phục với thanh khoản ở mức thấp, mức độ phân hóa cao. VN-Index sau đó chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn trong phiên chiều, đóng cửa giảm 16,26 điểm (-0,96%) về mức 1.669,57 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng với giá trị 1.210 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Một mã Bluechips bất ngờ được tự doanh CTCK

Cụ thể, VHM và MBB được mua ròng với giá trị lần lượt là 108 tỷ và 42 tỷ đồng. Theo sau là KDH (39 tỷ), NLG (38 tỷ), CTG (20 tỷ), CTD (16 tỷ), GEX (14 tỷ), VIX (11 tỷ), SSI (9 tỷ) và BSR (7 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại DGC với giá trị -54 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-41 tỷ), VIC (-32 tỷ), GMD (-29 tỷ) và STB (-20 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VNM (-18 tỷ), HDB (-15 tỷ), LPB (-13 tỷ), MSN (-13 tỷ) và VTP (-11 tỷ đồng).


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

