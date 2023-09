Một mặt hàng của Việt Nam đang liên tục tràn vào Chile: người dân cực kỳ ưa chuộng, xuất khẩu tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt hơn 858 triệu USD, tăng 10,2% so với tháng 7 nhưng giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022. Theo số liệu trên, kim ngạch xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn giảm và là tháng thứ chín liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 5,79 tỷ USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022.

Về các mặt hàng xuất khẩu, tôm và cá tra ghi nhận mức giảm mạnh, trong khi đó, xuất khẩu cá ngừ lại đạt mức cao kể từ đầu năm. Cụ thể, trong tháng 8/2023, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam đạt hơn 87 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm thấp nhất và là mức giá trị cao kể từ đầu năm đến nay. Luỹ kế 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ đạt 545 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong khi các nước khác trong khối tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giảm nhập khẩu cá ngừ từ Việt Nam, Chile lại liên tục tăng nhập khẩu từ đầu năm 2023. Tính riêng trong tháng 8/2023, xuất khẩu cá ngừ sang nước này tăng 75%, đạt gần 1,3 triệu USD.

Nguồn: Vasep

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang Chile đạt hơn 10 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính trong giai đoạn 8 tháng đầu năm, đây là con số cao nhất trong vòng 3 năm qua.

8 tháng đầu năm nay, Chile có xu hướng tăng mạnh nhập khẩu cá ngừ chế biến và đóng hộp của Việt Nam, tăng 131% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, xuất khẩu thịt/loin cá ngừ đông lạnh cũng tăng mạnh 39%. Hiện Chile nhập khẩu chủ yếu thịt/loin cá ngừ đông lạnh của Việt Nam, chiếm tới gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Việt Nam hiện đang là nguồn cung cá ngừ lớn thứ 4 cho Chile sau Thái Lan, Ecuador và Trung Quốc. Năm nay, do nguồn cung cá ngừ từ Ecuador sang Chile giảm mạnh, nên nước này có xu hướng tăng nhập khẩu từ các nước khác trong đó có Thái Lan và Việt Nam.

Trong nửa đầu năm nay, lạm phát tại Chile đứng ở mức 2,1%, mức thấp trong 3 năm trở lại đây. Tính đến hết tháng 6/2023, chỉ số giá tiêu dùng tại nước này vẫn tiếp tục giảm xuống. Và điều này đang thúc đẩy tiêu dùng tại nước này.

Việt Nam với lợi thế về thuế nhập khẩu theo cam kết trong hiệp định CPTPP sẽ là thế mạnh để cho các DN mở rộng kinh doanh tại thị trường này. Do đó, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Chile sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong những tháng cuối năm.