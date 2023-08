Một mặt hàng xuất khẩu bất ngờ đạt trị giá cao nhất 11 tháng gần đây

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 7/2023 đạt 57,07 tỷ USD, tăng 2,3%, tương ứng tăng 1,26 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 30,07 tỷ USD, tăng 2,1%, tương ứng tăng 619 triệu USD so với tháng trước; nhập khẩu là 27 tỷ USD, tăng 2,4%, tương ứng tăng 639 triệu USD.

Lũy kế trong 7 tháng/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 374,36 tỷ USD, giảm mạnh 13,8%, tương ứng giảm 60,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu là 195,42 tỷ USD, giảm 10,3%, tương ứng giảm 22,5 tỷ USD và nhập khẩu là 178,94 tỷ USD, giảm 17,4%, tương ứng giảm 37,64 tỷ USD.

Trong tháng 7/2023, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,07 tỷ USD. Tính trong 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 16,48 tỷ USD.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2023 đạt 30,07 tỷ USD, tăng 2,1% (tương ứng tăng 619 triệu USD) so với tháng trước .

Trong đó, trị giá tăng mạnh nhất là các nhóm hàng như điện thoại các loại và linh kiện tăng 441 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 324 triệu USD, hàng dệt may tăng 208 triệu USD, cao su tăng 49 triệu USD…

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng/2023 là 195,42 tỷ USD, giảm 10,3% và có 38/45 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, mặt hàng máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện xuất khẩu đạt 5,06 tỷ USD, tính chung trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2023 là 30,65 tỷ USD, giảm 3,4%, tương ứng giảm 1,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng/2023, xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện sang thị trường Hoa Kỳ là 8,75 tỷ USD, tăng 1,4%; Trung Quốc là 7,55 tỷ USD, tăng 13,7%; EU(27) là 3,23 tỷ USD, giảm 23,9%; Hồng Kông là 2,64 tỷ USD, giảm 19,1%; ASEAN là 1,37 tỷ USD, giảm 36,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 7/2023 đạt 4,45 tỷ USD, tăng 11% so với tháng trước. Qua đó nâng mức trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng năm 2023 lên 28,74 tỷ USD, giảm 15,5%, tương ứng giảm tới 5,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2023 đạt 30,07 tỷ USD. Ảnh minh hoạ.

Trong 7 tháng/2023, Việt Nam xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc là 7,19 tỷ USD, giảm 2,9%; Hoa Kỳ là 4,91 tỷ USD, giảm 38,9% và Hàn Quốc là 2,03 tỷ USD, giảm 36,9%. Riêng xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (27) đạt 4,15 tỷ USD, tăng 9,1% và ASEAN đạt 1,38 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 7/2023 đạt 3,27 tỷ USD

Với máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác, nhóm hàng này trong tháng đạt 3,54 tỷ USD trị giá xuất khẩu, tăng 10,1% so với tháng trước. Tính trong 7 tháng/2023 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 23,26 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 7 tháng/2023 chủ yếu gồm Hoa Kỳ với 9,3 tỷ USD, giảm 18,5%; EU(27) với 3,28 tỷ USD, tăng 1,1%; Trung Quốc với 1,75 tỷ USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 7/2023 đạt 3,27 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng trước. Đây cũng là tháng đạt mức trị giá cao nhất trong vòng 11 tháng gần đây.

Tính trong 7 tháng/2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này là 19,05 tỷ USD, giảm 14,5% (tương ứng giảm 3,24 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng/2023, xuất khẩu nhóm hàng dệt may giảm ở 3 thị trường chủ lực là Hoa Kỳ, EU (27 nước) và Hàn Quốc. Cụ thể: xuất sang Hoa Kỳ là 8,46 tỷ USD, giảm 24%; xuất sang EU (27 nước) là 2,33 tỷ USD giảm 9,6%; xuất sang Hàn Quốc là 1,63 tỷ USD, giảm 3,2%. Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Nhật Bản lại tăng, với trị giá xuất trong 7 tháng/2023 đạt 2,16 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.