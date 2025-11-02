Một mô hình có thể tác động tới GDP hơn 500 tỷ USD của VN sẽ vận hành vào tháng 11, Thủ tướng yêu cầu gì?

Mô hình này là Trung tâm tài chính quốc tế.

Sáng qua (1/11), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hội nghị này được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Anh, CH Czech, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia.

Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan được giao soạn thảo tiếp tục cập nhật, sớm hoàn thành dự thảo Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trình Chính phủ họp thông qua trong những ngày tới, và nỗ lực trong tháng 11 này phải đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào hoạt động.

Trên thực tế, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6. Tại hội nghị, theo báo cáo của Bộ Tài chính, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến". Cụ thể, Chính phủ dự kiến sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại TP HCM và Đà Nẵng.

TP HCM sẽ là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ cũng như dịch vụ niêm yết. Trong khi đó, Đà Nẵng tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp. Khu vực Trung tâm tại TP HCM dự kiến có quy mô 899 ha và Đà Nẵng 300 ha.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam học hỏi có chọn lọc, kế thừa kinh nghiệm từ các mô hình đi trước, nhưng vẫn bảo đảm độc lập, chủ quyền và đặc thù của quốc gia. Trong đó, về mô hình tổ chức của cơ quan điều hành, cơ quan giám sát Trung tâm Tài chính quốc tế, Bộ Tài chính đang tiến hành nghiên cứu, đề xuất bốn phương án. Mỗi phương án đều có ưu điểm và hạn chế cần được cân nhắc trong tổng thể..

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp để kịp thời đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động hiệu quả. Đồng thời, các đại biểu đề cập tới các vấn đề như địa vị pháp lý của cơ quan điều hành và cơ quan giám sát; cũng như những điểm cần lưu ý trong cơ chế vận hành quản trị rủi ro, khung sản phẩm thị trường hạ tầng giao dịch, giải pháp đào tạo, thu hút nhân lực...

Thủ tướng đưa ra yêu cầu gì với Trung tâm tài chính quốc tế?

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng nêu rõ đây là công việc khó, Việt Nam chưa từng thực hiện, nhưng với tinh thần "gần mấy không đi không đến, xa mấy ắt đi ắt đến", Thủ tướng khẳng định, Việt Nam không cầu toàn, không nóng vội, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, đã nói là làm, phải có kết quả cân, đong, đo, đếm được.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẽ lựa chọn phương án tối ưu để xây dựng hành lang pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế. Việc này sẽ trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các trung tâm lớn trên thế giới, cũng như kế thừa truyền thống, phát huy sáng tạo và điều chỉnh phù hợp điều kiện trong nước.

Ngoài ra, Theo Thủ tướng, việc hình thành trung tâm cũng phải bảo đảm phối hợp chặt giữa trong nước và quốc tế, kết hợp tài chính với thương mại, đầu tư, gắn sức mạnh dân tộc với thế giới. Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ vận hành dựa trên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), có tính cạnh tranh cao và thu hút chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng yêu cầu cần xây dựng chính sách, cơ chế thuận lợi và cạnh tranh nhất, đồng thời tạo môi trường sống, làm việc thuận tiện về giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, đặc biệt tại hai đô thị lớn là TP HCM và Đà Nẵng

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không tạo rào cản đối với các trung tâm khác và không tạo rào cản từ thành viên trong trung tâm đối với bên ngoài. Hơn nữa, trung tâm hoạt động không chỉ đơn thuần về tài chính mà còn có cả sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư. Tuy nhiên, cần bảo đảm các hoạt động này kết hợp nhuần nhuyễn và cạnh tranh với các trung tâm tài chính khác.

Liên quan tới thủ tục hành chính, Thủ tướng nêu rõ tinh thần một cửa, một dấu, một người làm, cắt bỏ các rào cản, thủ tục hành chính không cần thiết.

Khung pháp lý cũng phải minh bạch, tự chủ, có chính sách ưu đãi hợp lý, đồng thời gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ được đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Ảnh: VGP

Theo các chuyên gia, việc hình thành và phát triển mô hình Trung tâm tài chính quốc tế sẽ có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 12/10, Báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, chỉ ra rằng, quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỷ USD (năm 2020, xếp thứ 37 thế giới), lên 510 tỷ USD (năm 2025), tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người của nước ta gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.