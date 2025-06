Một năm ghi nhận hơn 6.000 vụ lừa đảo trực tuyến

Hôm nay, 26-6, Google cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phát động chiến dịch "Phòng chống lừa đảo trực tuyến - an toàn hơn cùng Bộ Công an & Google".

Sáng kiến này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo tinh vi trên mạng.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn (thứ ba từ trái sang), Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, tại Khu vực trải nghiệm các hình thức lừa đảo phổ biến

Chiến dịch được triển khai trên các nền tảng trực tuyến với sự tham gia của hơn 200 nhà sáng tạo nội dung YouTube, đóng vai trò lan tỏa thông tin và truyền cảm hứng hành động. Các YouTuber sẽ lồng ghép các câu chuyện cá nhân, mẹo phòng tránh lừa đảo, thông tin cảnh báo vào video chia sẻ tới hàng triệu người theo dõi.

Theo Bộ Công an, năm 2024 ghi nhận hơn 6.000 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại trên 12.000 tỉ đồng.

70% người dân từng nhận ít nhất một tin nhắn hay cuộc gọi nghi lừa đảo mỗi tháng, cho thấy sự cấp thiết của việc phổ cập kiến thức an toàn mạng.

Trong khuôn khổ chiến dịch, chuỗi 8 video giáo dục ngắn (mỗi video có độ dài 1 phút) sẽ được phát hành. Trong đó, các chuyên gia của Google và Bộ Công an phân tích 7 hình thức lừa đảo phổ biến nhất, gồm: mạo danh cơ sở giáo dục, lừa đảo thu hồi vốn, thanh toán dịch vụ, mua bán và du lịch trực tuyến, mạo danh cán bộ pháp luật, lừa tình - trục lợi tài chính và đầu tư trên nền tảng giả mạo. Mỗi video kèm theo lời khuyên thực tiễn để người dùng tự bảo vệ mình.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, phát biểu tại buổi công bố

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, cho biết Google cam kết hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giúp người dân an toàn hơn trong không gian số. Chỉ riêng tính năng bảo vệ gian lận của Google Play đã chặn 4,5 triệu lượt cài đặt ứng dụng nghi độc hại trên hơn 1 triệu thiết bị Android.

Cùng với chiến dịch này, Google tiếp tục mở rộng sáng kiến Xác thực ứng dụng Chính phủ, giúp người dùng nhận biết ứng dụng chính thức của nhà nước qua dấu xác minh "Chính thức" trên Google Play. Từ 80 ứng dụng ban đầu như VNeID, VssID, hiện đã có hơn 110 ứng dụng Chính phủ được xác thực.