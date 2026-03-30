Một ngân hàng chuẩn bị triển khai trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – NAB) vừa có Nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Theo đó, ngân hàng dự kiến nâng mức vốn từ hơn 17.156 tỷ đồng lên trên 22.588 tỷ đồng thông qua ba hình thức phát hành cổ phiếu. Các phương án bao gồm: (1) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%, (2) Triển khai chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và (3) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, đối với phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Nam A Bank dự kiến phát hành 343 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành 20% cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý 2/2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của NHNN và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý 2 hoặc quý 3/2026.

Đối với phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 1.000 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con của ngân hàng. Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm và 50% trong năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành là quý II hoặc quý III/2026, sau khi được chấp thuận từ NHNN và UBCKNN.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ngân hàng sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu, nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Nam A Bank. Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) là 1.000 tỷ đồng. Số lượng nhà đầu tư là dưới 100 nhà đầu tư. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành là quý II hoặc quý III/2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của NHNN, UBCKNN.

Trước đó, kế hoạch tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua tại ngày 20/3/2026.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu NAB hiện giao dịch ở mức 13.000 đồng/cp. Vốn hóa ngân hàng đạt 22.600 tỷ đồng.



