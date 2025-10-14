Một ngân hàng đóng cửa 12 phòng giao dịch trong cùng một ngày, chiếm gần 1/7 số lượng điểm giao dịch trên toàn quốc

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

14-10-2025 - 11:33 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong gần 1 tháng qua, ngân hàng này đã đóng cửa 1/7 số lượng phòng giao dịch trên toàn quốc.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương công nghệ số - VCBNeo (tiền thân là Ngân hàng Xây dựng) vừa thông báo chấm dứt hoạt động của 12 phòng giao dịch từ ngày 11/10/2025.

Các điểm đóng cửa gồm 7 phòng giao dịch ở Tây Ninh, 2 phòng giao dịch ở TP HCM, 2 phòng giao dịch ở Cần Thơ và 1 phòng giao dịch ở Vĩnh Long, củ thể: PGD Ba Tri, PGD Ô Môn, PGD Thốt Nốt, PGD Cần Đốt, PGD Tân Trụ, PGD Châu Thành, PGD Hậu Nghĩa, PGD Bến Lức, PGD Long Hựu, PGD Thủ Thừa, PGD Bình Chánh, PGD Hóc Môn.

Trước đó, VCBNeo cũng thông báo đóng cửa PGD Hải Châu tại Đà Nẵng từ ngày 27/9.

Ngân hàng Xây Dựng được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank quản lý vào ngày 17/10/2024. Sau đó, đổi tên thành Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vào ngày 17/1/2025. Sau khi được chuyển giao bắt buộc, VCBNeo là Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ. Vietcombank đã cử biệt phái nhiều nhân sự cấp cao sang VCBNeo giữ các vị trí quan trọng.

Tên gọi "VCBNeo" là sự kết hợp giữa "VCB" và "Neo" - viết tắt của "New Electronic Omnichannel", thể hiện định hướng phát triển ngân hàng số đa kênh. Bộ nhận diện mới giữ sắc xanh biểu tượng của Vietcombank, kết hợp tông màu trẻ trung hơn. Điểm nhấn trong thiết kế là cách sắp xếp ký tự VCBNeo có thể đảo ngược thành OneVCB, thể hiện mối liên kết trong hệ sinh thái Vietcombank.

Theo công bố của ngân hàng này vào cuối tháng 5, VCBNeo có 92 điểm giao dịch trên toàn quốc. Như vậy, trong gần 1 tháng qua, ngân hàng này đã đóng cửa 1/7 số lượng phòng giao dịch trên toàn quốc.

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

