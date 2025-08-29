Một ngân hàng đóng cửa cùng lúc 25 phòng giao dịch tại nhiều tỉnh, thành phố

Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank - Mã: LPB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động 25 phòng giao dịch bưu điện (PGDBĐ) tại 9 tỉnh, thành phố gồm TP HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hải Phòng, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Gia Lai, Cần Thơ và Lâm Đồng.

Theo công bố của LPBank, danh sách phòng giao dịch tại các tỉnh, thành phố bị dừng hoạt động gồm: Hải Phòng với 5 điểm (Ngọc Châu, Lê Chân, Ngô Quyền, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chợ Hương); Đồng Nai với 6 điểm (Tam Phước, Hố Nai, Quang Vinh, Phước Bình, Minh Hưng 2, Bù Gia Mập); TP HCM với 3 điểm (KCN Mỹ Phước 3, Sóng Thần, Tân Phước Khánh); Gia Lai có 3 điểm (Hệ I, Tháp Đôi, Bồng Sơn); Khánh Hòa có 3 điểm (Vạn Thạnh, Lê Thánh Tôn, Bình Tân); Lâm Đồng có 2 điểm (Lê Hồng Phong, Trần Phú); Đắk Lắk có PGDBĐ Phú Lâm; Bắc Ninh có PGDBĐ KCN Tiên Sơn và Cần Thơ có PGDBĐ Mậu Thân.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, mạng lưới của LPBank tính đến ngày 30/6/2025 gồm có: 1 Hội sở chính, 3 Văn phòng đại diện, 85 chi nhánh, 481 phòng giao dịch và 512 phòng giao dịch bưu điện đang hoạt động ở các tỉnh và thành phố trên cả nước.

Với mạng lưới trên, LPBank là ngân hàng tư nhân có nhiều điểm giao dịch nhất Việt Nam.