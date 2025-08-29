Chi hơn 650 tỷ đồng, con gái Phó Chủ tịch VPBank "khớp lệnh" 20 triệu cổ phiếu ngân hàng trong ba ngày

Với số lượng cổ phiếu nắm giữ, bà Thi hiện sở hữu khoảng 0,25% vốn điều lệ của VPBank. Ước tính theo thị giá hiện tại, giá trị thương vụ này vào khoảng 670 tỷ đồng.

Trước đó, hai con gái của ông Bùi Hải Quân là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân đã đăng ký mua tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB, trong khoảng thời gian từ ngày 25/8- 23/9, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu giao dịch được thực hiện toàn bộ, tổng giá trị mua vào của hai cá nhân này ước tính khoảng 1.300 tỷ đồng. Trước giao dịch, cả hai chưa nắm giữ cổ phần nào tại ngân hàng.

Ngoài hai con của ông Bùi Hải Quân, bà Phạm Thị Nhung, Thành viên HĐQT VPBank, vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB trong thời gian từ 26/8 đến 24/9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, bà Nhung nắm giữ 36,1 triệu cổ phiếu (0,45% vốn điều lệ). Nếu hoàn tất, lượng nắm giữ của bà sẽ tăng lên 46,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,58% vốn.

Cổ phiếu VPB đã tăng mạnh trong gần hai tháng qua, từ mức 18.000 đồng lên hơn 36.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng gấp đôi. So với vùng đáy tháng 4/2025, mức tăng vượt 135%. Riêng từ đầu tháng 8, VPB đã có nhiều phiên tăng trần.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 cũng góp phần hỗ trợ đà tăng giá. Tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt 1,1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.200 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, công ty chứng khoán VPBankS – đơn vị thành viên do VPBank sở hữu 99,95% vốn – dự kiến IPO trong quý IV/2025. Sau 3 năm hoạt động, VPBankS đã ghi nhận sự tăng trưởng nhanh, với lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, lọt top 5 công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất thị trường. Tổng tài sản đạt gần 51.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 18.200 tỷ đồng, lần lượt nằm trong top 3 và top 4 ngành.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tại VPBankS đã tăng lên gần 18.000 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm, và công ty vẫn còn dư địa khoảng 19.000 tỷ đồng để cho vay.