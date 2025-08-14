Ngân hàng Nhà nước ra quy định mới về tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Vietcombank, MB, VPBank và HDBank hưởng lợi

Thông tư số 23/2025/TT-NHNN gồm 12 Điều có nội dung chủ yếu sửa đổi, bổ sung các quy định cũ về trường hợp tổ chức tín dụng không thực hiện dự trữ bắt buộc, tổ chức tín dụng được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Ngoài ra, Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư 30/2019/TT-NHNN liên quan đến một số đơn vị thuộc NHNN để phù hợp với tổ chức bộ máy của NHNN theo Nghị định 26/2025/NĐ- CP ngày 24/02/2025. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10/2025.

Đáng chú ý, tại Điều 7, Thông tư 23/2025/TT-NHNN bổ sung trường hợp được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tổ chức tín dụng (TCTD) nhận chuyển giao ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các TCTD.

Bên cạnh đó, TCTD hỗ trợ quy định tại khoản 39 Điều 4 Luật Các TCTD cũng được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi TCTD được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, mức giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với từng TCTD được tính trên cơ sở tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng đó quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này và áp dụng đối với tất cả các loại tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.

Trước đó, Điều 185, Luật các TCTD 2024 cũng quy định bên nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt có quyền được giảm giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc và một số quyền lợi khác.

Chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hoàn tất chuyển giao 4 ngân hàng yếu kém (CB chuyển giao về Vietcombank, Oceanbank chuyển giao về MB, DongA Bank chuyển giao về HDBank, GPBank chuyển giao về VPBank). Việc chuyển giao ngân hàng yếu kém được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng này khắc phục tình trạng lỗ lũy kế và ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt. Trong khi đó, các ngân hàng nhận chuyển giao sẽ được hưởng nhiều cơ chế ưu đãi về nguồn vốn, room tín dụng để mở rộng quy mô tài sản, dư nợ nhằm tạo động lực để các nhà băng này quyết liệt tham gia tái cấu trúc thành công các tổ chức tín dụng yếu kém.



