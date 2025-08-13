Hệ thống ngân hàng bơm hơn 250.000 tỷ cho lĩnh vực chứng khoán: Vay ngắn hạn HSC, VNDirect đạt trên 20.000 tỷ, SSI vượt 61.000 tỷ

Theo số liệu được Thống đốc Nguyễn Thị Hồng công bố tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024. Trong đó, lĩnh vực chứng khoán có tốc độ tăng cao hơn mức bình quân chung và chiếm tỷ trọng 1,5% tổng dư nợ.

Theo Thống đốc, dù dư nợ tín dụng lĩnh vực chứng khoán tăng cao hơn mức bình quân chung song không gây rủi ro hệ thống. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước khẳng định vẫn luôn theo dõi sát các chỉ số an toàn.

Chiếu theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố, ước tính dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 7 đạt hơn 17,1 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán là khoảng 257.000 tỷ đồng.

Số liệu từ báo cáo tài chính của nhiều công ty chứng khoán lớn trên thị trường cũng ghi nhận vay nợ ngân hàng đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025.

Theo báo cáo tài chính của Chứng khoán SSI, tại thời điểm 30/6/2025, công ty này vay nợ ngân hàng hơn 61.200 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. So với hồi đầu năm, vay nợ ngân hàng của SSI đã tăng thêm hơn 15.700 tỷ đồng, tương đương gần 35%. Các ngân hàng cho SSI vay nhiều nhất là Vietcombank (12.000 tỷ đồng), VietinBank (hơn 11.100 tỷ đồng), BIDV (gần 8.000 tỷ đồng); các ngân hàng khác (hơn 25.600 tỷ đồng).

HSC cũng tăng vay nợ ngắn hạn thêm gần 17% trong nửa đầu năm, đưa dư nợ lên mức hơn 24.300 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn ngân hàng trong nước là hơn 20.400 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với hồi đầu năm.

Với VNDirect, công ty chứng khoán này đã vay nợ ngân hàng thêm gần 17%, đạt gần 25.500 tỷ đồng. Trong đó, Vietcombank cho vay gần 7.900 tỷ đồng, VietinBank cho vay hơn 2.600 tỷ đồng, BIDV cho vay gần 2.200 tỷ đồng, các ngân hàng khác cho vay gần 12.800 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, TCBS vay nợ ngắn hạn ngân hàng hơn 27.400 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối năm 2024. Trong đó, TCBS vay nợ ngân hàng trong nước gần 18.800 tỷ đồng, gồm: VPBank (4.000 tỷ đồng), MSB (2.500 tỷ đồng), TPBank (2.000 tỷ đồng), VietBank (1.900 tỷ đồng).

MBS cũng tăng vay nợ ngân hàng từ mức hơn 10.300 tỷ đồng hồi đầu năm lên trên 11.600 tỷ đồng tài thời điểm 30/6/2025. Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng của MBS có thời hạn từ 1 tháng đến 12 tháng với lãi suất từ 3,1%/năm đến 5,8%năm cho mục đích bổ sung vốn lưu động và được đảm bảo bằng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.