Ngân hàng 'khuấy đảo' lĩnh vực chứng khoán: Sau 'bom tấn' tại Techcombank và VPBank, dự kiến có nhiều thương vụ lớn tại Sacombank, MSB, SeABank, PGBank

Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) mới đây đã thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến bằng văn bản. VPBankS chưa công bố cụ thể các nội dung cần xin ý kiến cổ đông. Song theo nguồn tin của chúng tôi, một trong các nội dung quan trọng là việc công ty chứng khoán này sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến ngay trong quý IV năm nay.

VPBankS hiện là một trong những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường với quy mô lên tới 15.000 tỷ đồng và do VPBank nắm hơn 99,95% cổ phần. Trong nửa đầu năm 2025, VPBankS mang về gần 900 tỷ đồng lợi nhuận cho VPBank và là công ty con đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh.

Trước đó, VPBank – ngân hàng mẹ của VPBankS - là một trong số ít đơn vị thực hiện thành công hai thương vụ huy động tỷ đô tại Việt Nam: bán 49% cổ phần công ty tín dụng tiêu dùng FE CREDIT cho đối tác ngoại SMBCCF và phát hành 15% cổ phần VPBank cho SMBC. Với việc nằm trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt bao gồm ngân hàng – tín dụng tiêu dùng – chứng khoán – bảo hiểm và kinh nghiệm từ các thương vụ tỷ đô, IPO VPBankS được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và mang về khoản thu lớn cho VPBank.

Cùng với VPBankS, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) – Công ty con của Techcombank - cũng đã chính thức mở cổng đăng ký mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) từ ngày 19/08/2025.

Trước đó, HĐQT TCBS đã phê duyệt giá dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là 46.800 đồng/cổ phiếu. TCBS sẽ chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 11,1% vốn điều lệ hiện tại. Theo mức giá chào bán dự kiến hiện tại, tính trên số cổ phiếu đang lưu hành, TCBS được định giá khoảng 3,7 tỷ USD trước thềm IPO.

TCBS hiện là công ty chứng khoán hàng đầu với vốn chủ sở hữu và lợi nhuận cao nhất ngành, thị phần dẫn đầu ở nhiều mảng cốt lõi như trái phiếu, cho vay ký quỹ.

Cùng với VPBank và Techchombank, nhiều ngân hàng cũng có kế hoạch tham gia sâu vào lĩnh vực chứng khoán thông qua hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường PGBank mới đây đã thông qua việc mua cổ phần là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty bảo hiểm để trở thành công ty con, công ty liên kết của PGBank.

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, việc mở rộng đầu tư sang các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng, đáp ứng tất cả các sản phẩm tài chính, chứng khoán, ngân hàng. Đồng thời, giúp mở rộng nguồn thu từ hoạt động đầu tư, gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.

ĐHĐCĐ Sacombank 2025 cũng đã thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án mua công ty chứng khoán để trở thành công ty con của ngân hàng. Theo đó, Sacombank sẽ góp vốn/mua cổ phần công ty chứng khoán, với tỷ lệ sở hữu trên 50%, tổng giá trị đầu tư tối đa 1.500 tỷ đồng.

Nói về lý do muốn mua lại một công ty chứng khoán, lãnh đạo Sacombank đánh giá, hoạt động ngân hàng đầu tư đang là xu thế tạo ra nguồn thu nhập lớn cho hệ thống ngân hàng toàn cầu và Việt Nam. Một số ngân hàng đã và đang triển khai hoạt động này hiệu quả, thông qua việc sở hữu các công ty chứng khoán. Do đó, việc góp vốn, mua cổ phần công ty chứng khoán sẽ giúp gia tăng nguồn thu dịch vụ và năng lực cạnh tranh cho Sacombank.

Tại đại hội vừa qua, MSB đã được cổ đông thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để các công ty này trở thành công ty con của MSB. Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Linh, mục tiêu của MSB là các công ty chứng khoán có tài sản sạch và quy mô vốn điều lệ khoảng 300-500 tỷ đồng. Sau đó, MSB sẽ tham gia điều hành và điều chỉnh tăng vốn để phù hợp với quá trình phát triển, đồng thời hỗ trợ các sản phẩm liên quan.

Trong tờ trình cổ đông, Ban lãnh đạo MSB kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển cả về chất và lượng, với nhiều yếu tố hỗ trợ, với mục tiêu vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP vào năm 2030. Đặc biệt, thị trường chứng khoán hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào năm 2025, mục tiêu dự báo sẽ thu hút khoảng 25 tỷ USD đầu tư gián tiếp nước ngoài mỗi năm vào Việt Nam.

Nhận biết xu hướng và các tiềm năng tăng trưởng, MSB xác định lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng đầu tư là một trong những trọng tâm phát triển trong tương lai. Do đó, việc đầu tư vào công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nhằm giúp MSB mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng đầu tư, cung cấp các dịch vụ tài chính trọng gói như: môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính và phát hành cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư chứng khoán đến quản lý tài sản và đầu tư quỹ, giúp MSB trở thành một hình tài chính toàn diện, tương tự như các ngân hàng lớn đã thành công với mô hình này như Vietcombank (VCBS), MB (MBS). MSB sẽ quản lý tài sản khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lớn từ ngân hàng bán lẻ.

Bên cạnh đó, việc sở hữu một công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ giúp MSB đã gia tăng năng lực cấp dịch vụ chứng khoán và quản lý tài sản cao cấp (Wealth Management), phục vụ khách hàng tiềm năng, quy mô lớn, cả với chứng khoán, trái phiếu… giúp đa dạng hóa lựa chọn đầu tư.

Việc sở hữu một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cũng giúp MSB tham gia sâu hơn vào thị trường vốn, nâng tầm sự phát triển dài hạn của thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh, MSB sẽ có lợi thế lớn khi vừa cung cấp dịch vụ ngân hàng vừa hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn qua kênh chứng khoán.

SeABank cũng đã thông qua kế hoạch mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN ("Asean Securities") để Công ty này trở thành Công ty con của SeABank.

Hiện Công ty chứng khoán ASEAN có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. SeABank dự kiến sẽ mua cổ phần để sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ công ty chứng khoán này. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Lãnh đạo SeABank cho rằng, bên cạnh hoạt động kinh doanh ngân hàng là cốt lõi đóng vai trò trung tâm, việc SeABank mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán sẽ tạo cơ hội cho ngân hàng mở rộng hoạt động, đa dạng hóa các nhóm sản phẩm dịch vụ, bán chéo sản phẩm và đa dạng hóa hệ thống kênh phân phối cho các nhóm đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân, đa dạng hóa hoạt động đầu tư, từ đó đa dạng hóa doanh thu và tối ưu hóa vốn góp của cổ đông.