Còn 8 ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức năm 2025: VietinBank có mức chia cao nhất, nhà băng tư nhân lớn dự kiến chi hơn 7.000 tỷ tiền mặt

Trong tuần này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB - Mã: SHB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/8 (tức thứ Ba) để trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/8 (tức thứ Hai).

Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành tối đa gần 528,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ phát hành 13% trên tổng số cổ phần đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu). Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Kể từ đầu tháng 8, SHB là ngân hàng thứ tư chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, cùng với MB, VietABank và OCB (cấu phần cổ phiếu).

Trước đó, trong tháng 7 đã có 3 ngân hàng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức là OCB (cấu phần tiền mặt), VIB và Nam A Bank.

Hiện vẫn còn 8 ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức/thưởng trong năm 2025 và chưa công bố ngày chốt quyền là VietinBank (44,6% bằng cổ phiếu), BIDV (27% bằng cổ phiếu), MSB (20% bằng cổ phiếu), TPBank (5% bằng cổ phiếu), Techcombank (10% bằng tiền mặt), PGBank (10% bằng cổ phiếu), Saigonbank (10% bằng cổ phiếu) và BacABank (7,2% bằng cổ phiếu).

Trong đó, Techcombank hiện là ngân hàng duy nhất có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần (01 cổ phần nhận 1.000 đồng). Với gần 7,065 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Techcombank dự kiến chi trả cổ tức là gần 7.065 tỷ đồng.

MSB dự kiến sẽ sớm tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn. Theo đó, MSB dự kiến phát hành thêm tối đa 520 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức.

Tại nhóm ngân hàng cổ phần Nhà nước, VietinBank đã chốt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chia cổ tức giai đoạn năm 2009 - 2016. Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ hơn 44,6%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận giữ lại các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016. Đại hội đồng cổ đông sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

BIDV dự kiến phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương 7,1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025) để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời, phát hành tối đa gần 1.397,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023 (tương đương tỷ lệ thực hiện 19,9% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025).