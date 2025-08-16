Tuần tới, một ngân hàng tư nhân lớn lăn chốt trả cổ tức

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB - Mã: SHB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/8 (tức thứ Ba tuần tới) để trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/8 (tức thứ Hai tuần tới)

Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành tối đa gần 528,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ phát hành 13% trên tổng số cổ phần đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu). Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024. Dự kiến sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm gần 5.285 tỷ đồng, từ 40.657 tỷ đồng lên mức 45.942 tỷ đồng.

Trước đó, SHB đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vào ngày 20/6/2025. Với gần 4,066 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, SHB đã chi 2.033 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Kể từ đầu tháng 8, SHB là ngân hàng thứ tư chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) đã chốt danh sách vào ngày 14/8 để trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt năm 2024 với tổng tỷ lệ 35%.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) cũng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/8/2025 để phát hành gần 197,3 triệu cổ phiểu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới).

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/8 để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, VietABank phát hành hơn 276,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:51,19, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 51,19 cổ phiếu phát hành thêm.