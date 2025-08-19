Sáng 19/8, tiền đổ mạnh vào cổ phiếu ngân hàng: VPB 'tím lịm' sau thông tin IPO VPBankS, HDB chạm trần trong ngày đặc biệt

Trong phiên sáng 19/8, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng khi dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, kéo chỉ số chính VN-index tăng hơn 15 điểm. Chỉ trong vòng 30 phút giao dịch đầu giờ sáng, thanh khoản trên sàn HoSE đã đạt mức 10.000 tỷ với hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh.

Ghi nhận lúc 9h45, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận 20 mã tăng với VPB và HDB là hai mã tăng mạnh nhất.

Trong đó, cổ phiếu VPB của VPBank tăng trần, dư mua cả chục triệu đơn vị ngay từ đầu phiên sáng. Liên quan đến cổ phiếu này, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến bằng văn bản. VPBankS chưa công bố cụ thể các nội dung cần xin ý kiến cổ đông. Tuy nhiên theo nguồn tin của chúng tôi, một trong các nội dung quan trọng là việc công ty chứng khoán này sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến ngay trong quý IV năm nay.

VPBankS là công ty chứng khoán trong hệ sinh thái tài chính của VPBank. Việc IPO VPBankS được kỳ vọng sẽ mang về khoản thu lớn cho ngân hàng mẹ và tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn cho VPBank.

Cổ phiếu HDB cũng tăng chạm trần trong bối cảnh sáng nay 19/8/2025, tại số 02 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM đã diễn ra Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC). Trước đó, HDBank đã trình cổ đông kế hoạch chuyển trụ sở chính sang Tòa tháp này.

Theo HDBank, việc chuyển trụ sở nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động và phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Marina Central Tower – địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới của HDBank là tòa nhà thương mại - văn phòng hạng A cao 55 tầng, được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh hiện đại. Tòa tháp nằm tại khu vực lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh, với khả năng kết nối trực tiếp đến tuyến Metro và các trục giao thông huyết mạch. Dự án này cũng nằm trong phạm vi rộng lớn của kế hoạch Trung tâm Tài chính quốc tế mà TP. Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai.

Dù kế hoạch cụ thể vẫn còn chờ sự phê duyệt từ cổ đông, việc HDBank dự kiến chuyển trụ sở chính sang Tòa tháp Trung tâm Tài chính quốc tế Sài Gòn Marina cho thấy xu hướng chuyển động mới của các doanh nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – nhằm đón đầu làn sóng phát triển gắn liền với Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài VPB và HDB, một loạt mã ngân hàng cũng ghi nhân mức tăng giá ấn tượng trong phiên giao dịch sáng 19/8 như: EIB (2,9%), LPB (2,5%), MBB (2%), TCB (2%), CTG (1,7%), ACB (1,5%).

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, cổ phiếu ngân hàng đã trải qua nhịp tăng giá mạnh hiếm thấy trong lịch sử. Trong đó, nhiều mã ngân hàng khác ghi nhận mức tỷ suất sinh lời 30 – 50% chỉ trong vòng 1 – 2 tháng.

Cổ phiếu ngân hàng liên tục tăng giá sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực, đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, Quốc hội luật hóa Nghị quyết 42 và việc Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng, cũng như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho nhóm ngân hàng nhận chuyển giao tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.