Nhà đầu tư nước ngoài đang bán những cổ phiếu ngân hàng nào?

Tuần qua (11-15/8/2025), thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực với mức tăng điểm ấn tượng và thanh khoản dồi dào. VN-Index khép lại tuần với mức tăng 45,05 điểm (+2,84%) lên 1.630 điểm, với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Thanh khoản lập kỷ lục mới: tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt khoảng 258,8 nghìn tỷ đồng (bình quân 51,8 nghìn tỷ đồng/phiên). Phiên 15/8 là phiên rung lắc mạnh nhất hai tuần khi VN-Index mất 10,69 điểm do áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa lớn.

Dữ liệu tuần cho thấy nhóm cổ phiếu ngân hàng gần như đồng loạt đi lên. Nhiều mã tăng trên 10% gồm: MBB (+23,20%), VAB (+17,00%), SHB (+11,80%), EIB (+11,24%), HDB (+10,52%), LPB (+10,17%). Một số mã khác tăng sát ngưỡng 10% như ACB (+9,48%), BAB (+9,15%).

Phiên 14/8 là tâm điểm bứt phá, nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc đồng loạt tăng mạnh, HDB (HDBank), VPB (VPBank), MBB kịch trần, VCB tăng hơn 4,3%.

Tuần qua, NHNN đã ban hành Thông tư 23/2025/TT-NHNN hiệu lực từ 1/10/2025, giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc và đơn vị hỗ trợ theo phương án được phê duyệt. Nhóm ngân hàng liên quan gồm Vietcombank, HDBank, MB, VPBank được hưởng lợi nhờ quy định mới này.

Thanh khoản cổ phiếu nhóm ngân hàng tiếp tục ở mức cao với tổng giá trị giao dịch khớp lệnh của 27 ngân hàng trong tuần 11-15/08/2025 là 66.377 tỷ đồng, tăng 2,85% so với tuần trước đó.

Giữa lúc cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng, nhà đầu tư nước ngoài có động thái bán ròng nhiều mã, đặc biệt những mã tăng mạnh nhất.

Chẳng hạn, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 600 tỷ đối với cổ phiếu MBB khi mã này tăng hơn 23% trong tuần.

Bên cạnh đó, khối ngoại bán ròng hơn 360 tỷ đồng đối với VCB (Vietcombank), bán ròng 200 tỷ đồng với CTG (VietinBank), bán ròng 100 tỷ đồng SHB,…

Thời gian gần đây, các ngân hàng cũng liên tiếp thực hiện việc chia cổ tức, hoặc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) đã chốt danh sách vào ngày 14/8 để trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 32%) và tiền mặt (tỷ lệ 3%).

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) cũng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/8/2025 để phát hành gần 197,3 triệu cổ phiểu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới).

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/8 để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, VietABank phát hành hơn 276,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:51,19, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 51,19 cổ phiếu phát hành thêm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/8 để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13%.



