Một công ty chứng khoán đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB, giao dịch có thể diễn ra ngay từ tuần này

19-08-2025 - 09:03 AM | Tài chính - ngân hàng

Một công ty chứng khoán đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB, giao dịch có thể diễn ra ngay từ tuần này

Hiện công ty chứng khoán này đang nắm giữ gần 59,5 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 1,463% vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) vừa công bố thông tin về giao dịch của  tổ chức liên quan của người nội bộ.

Theo đó, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đăng ký bán ra 20 triệu cổ phiếu SHB nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian 21/8 - 17/9 theo phương thức thỏa thuận trên sàn.

Hiện ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHS đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc tại SHB.

SHS đang nắm giữ gần 59,5 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 1,463% vốn điều lệ. Nếu bán thành công toàn bộ lượng đăng ký, công ty sẽ giảm sở hữu về gần 39,5 triệu đơn vị, tương đương 0,97% vốn.

Đóng cửa phiên 18/8, cổ phiếu SHB dừng lại ở mức thị giá 18.850 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, Chứng khoán SHS có thể thu về khoảng 377 tỷ đồng.

Động thái của SHS diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu SHB vừa trải qua nhịp tăng giá mạnh khi tăng hơn 60% kể từ đầu tháng 7 đến nay và đang được giao dịch ở mức giá cao nhất lịch sử (giá đã điều chỉnh theo cổ tức).

Trong một diễn biến liên quan, SHB sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày hôm nay (19/8) để trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu.

Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành tối đa gần 528,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ phát hành 13% trên tổng số cổ phần đang lưu hành (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu). Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trước đó, SHB đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vào ngày 20/6/2025. Với gần 4,066 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, SHB đã chi 2.033 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Còn 8 ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức năm 2025: VietinBank có mức chia cao nhất, nhà băng tư nhân lớn dự kiến chi hơn 7.000 tỷ tiền mặt

Mạnh Đức

