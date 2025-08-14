Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt dậy sóng, ba mã tăng kịch trần sáng 14/8

14-08-2025 - 10:27 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng 14/8, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong tâm lý hứng khởi, nhóm cổ phiếu ngân hàng ngập trong sắc xanh với hàng loạt mã tăng mạnh.

Đáng chú ý có 3 cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần sáng nay là MBB, VAB và ACB. Theo đó, MBB lập đỉnh mới 27.600 đồng/cp. VAB của VietABank cũng lên mức cao nhất từ trước đến nay 13.950 đồng/cp. ACB tăng lên 26.200 đồng/cp.

Trước đó, MBB cũng đã có chuỗi phiên tăng ấn tượng. Trong phiên 13/8, cổ phiếu này cũng đóng cửa ở gần giá trần, ghi nhận mức tăng 6,17%. Từ đầu tháng 8 đến nay, tức trong chưa đầy 2 tuần, cổ phiếu MBB đã tăng tới 34%.

Hôm nay, MBB chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3% và phát hanfhc ổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 32%.

Liên quan đến cổ phiếu MBB, ngân hàng MB mới đây có động thái mới gây chú ý khi ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Hàn Quốc để ra mắt sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, lãnh đạo nhà băng này khẳng định tài sản số sẽ là mảng kinh doanh tiềm năng mà MB chắc chắn sẽ không đứng ngoài thị trường.

VAB của VietABank sau khi lên sàn HoSE từ ngày 22/7 cũng đã liên tục tăng cho đến nay. Cổ phiếu này đã tăng 38% kể từ khi chuyển sàn.

Ngoài 3 cổ phiếu trên, SHB cũng gần tăng trần, ghi nhận mức tăng 6,72% lên 20.650 đồng/cp. Đáng chú ý, SHB chuẩn bị tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, với ngày chốt dánh ách cổ đông là 19/8/2025.

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng đua nhau tăng mạnh sáng nay như TPB, VPB, OCB, HDB,…tăng xấp xỉ 4%.

Cổ phiếu HDB của HDBank theo đó lập đỉnh mới trên 30.000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch cũng đang hết sức ấn tượng với hơn 22 triệu đơn vị khớp lệnh sau hơn 1,5 giờ giao dịch.

Đáng chú ý, HDBank có động thái đáng chú ý khi mới phát đi thông báo việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở, nới room ngoại, bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành. Đây là bước đi quan trọng, nằm trong định hướng chiến lược của Ban Lãnh đạo nhằm củng cố cơ cấu cổ đông và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong tương lai.

Theo HDBank, ngân hàng hiện duy trì hiệu quả hoạt động ấn tượng với ROE cao, lợi nhuận sau thuế và kết quả kinh doanh ổn định nhiều năm liền. Do đó, tác động pha loãng từ việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi được đánh giá là không đáng kể, trong khi lại tạo thêm dư địa và động lực để Ban Lãnh đạo đẩy mạnh các sáng kiến tăng trưởng, nâng cao giá trị cho cổ đông trong những năm tới.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

