Cổ phiếu ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc đồng loạt tăng mạnh phiên 14/8: HDB, VPB, MBB tím trần, VCB xanh hơn 4,3%

Trong phiên giao dịch 14/8, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi chứng kiến hàng loạt mã tăng giá mạnh với thanh khoản ở mức cao.

Kết phiên, toàn bộ 27 mã ngân hàng đều đóng cửa trong sắc xanh và tím. Trong đó, có 5 mã tăng trần là HDB, MBB, VPB, ACB và VAB. Cùng với các mã tăng trần, cổ phiếu của nhiều ngân hàng lớn cũng bật tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch hôm nay như SHB (+5,43%), VCB (4,32%), STB (+2,78%),…

Đáng chú ý, 3/5 mã tăng trần trong phiên hôm nay (HDB, VPB và MBB) là cổ phiếu của ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng bị kiểm soát bắt buộc. Cổ phiếu nhóm này tăng mạnh trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới ban hành Thông tư số 23/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT-NHNN ngày 27/12/2019 của Thống đốc NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó, Điều 7, Thông tư 23/2025/TT-NHNN bổ sung trường hợp được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tổ chức tín dụng (TCTD) nhận chuyển giao ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các TCTD.

Trước đó, chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025, NHNN đã hoàn tất chuyển giao 4 ngân hàng yếu kém (CB chuyển giao về Vietcombank, Oceanbank chuyển giao về MB, DongA Bank chuyển giao về HDBank, GPBank chuyển giao về VPBank).

Bên cạnh việc được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các ngân hàng nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém cũng được hưởng một số quyền lợi khác như: Được vay tái cấp vốn với lãi suất bằng lãi suất cho vay, gửi tiền tại ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc; Không bị hạn chế về tỷ lệ mua, nắm giữ, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; Nới room ngoại;…

Việc được hưởng nhiều cơ chế ưu đãi được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng này mở rộng quy mô tài sản, dư nợ nhằm tạo động lực để quyết liệt tham gia tái cấu trúc thành công các tổ chức tín dụng yếu kém.

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, cổ phiếu ngân hàng đã trải qua nhịp tăng giá mạnh hiếm thấy trong lịch sử. Trong đó, HDB, MBB và VPB đều thuộc nhóm tăng giá mạnh nhất. Từ đầu tháng 7, HDB và MBB đã tăng tổng cộng 42% trong khi VPB tăng 66%, nhiều mã ngân hàng khác cũng ghi nhận mức tỷ suất sinh lời 20 – 40%.

Cổ phiếu ngân hàng liên tục tăng giá sau khi đón nhận nhiều thông tin tích cực, đặc biệt là tín dụng tăng trưởng bứt phá trong quý II và việc Quốc hội luật hóa Nghị quyết 42.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 30/6, tín dụng toàn hệ thống đạt 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024 và 19,32% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2022 đến nay.

Tăng trưởng tín dụng tốt được nhận định là nhân tố chủ chốt thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng trong quý II và 6 tháng đầu năm.

Báo cáo tài chính từ 29 ngân hàng (bao gồm 27 ngân hàng niêm yết và BaoViet Bank, Agribank) cho thấy lợi nhuận ngành này tiếp tục tăng tốc. Cụ thể, tính riêng quý II, lợi nhuận trước thuế những ngân hàng trên đã tăng trưởng 17,5% so với cùng kỳ, mang về khoảng 89.361 tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận các nhà băng trên đã tăng 14,7%, đạt 185.134 tỷ đồng.

Trong đó, HDBank đã trở thành ngân hàng thứ 9 có lãi bán niên cán mốc 10.000 tỷ đồng. Với kết quả trên, HDBank tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26,5%; tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt mức cao với 2,2%. Tỷ lệ nợ xấu theo quy định NHNN tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp 1,94%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hơn 13% (theo chuẩn Basel II).

Tương tự, VPBank và MB cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2025. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong nửa đầu năm đạt 11.229 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ 2024; MB ghi nhận lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 15.889 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã dùng hết phần lớn room tín dụng được phân bổ, chiều ngày 31/7/2025, NHNN đã thông báo tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng.

Theo đó, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngay từ đầu năm 2025, NHNN đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) cho các tổ chức tín dụng (TCTD). Đến ngày 28/7/2025, tín dụng toàn hệ thống tăng 9,64% so với cuối năm 2024.

Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành TTTD phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, ngày 31/7/2025 NHNN đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu TTTD năm 2025 đối với các TCTD theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần phải đề nghị.