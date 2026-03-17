Một ngân hàng lên kế hoạch tăng trưởng cho vay 35% trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – HNX: NVB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 2/4 tại Hà Nội.

Tại Đại hội năm nay, Ban lãnh đạo NCB sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu tổng tài sản đạt khoảng 189.912 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2025. Huy động khách hàng dự kiến đạt 158.685 tỷ đồng, tăng 20%, trong khi dư nợ cho vay khách hàng đặt mục tiêu tăng mạnh 35% lên 131.686 tỷ đồng.

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) được kỳ vọng đạt 15.312 tỷ đồng, tăng 33%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại (PACCL) đạt 1.416 tỷ đồng, đồng thời cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện các biện pháp xử lý tồn tại tài chính theo lộ trình.

Theo lưu ý trong tờ trình, việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng có thể điều chỉnh tùy theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao trong năm 2026.

Trước đó, NCB đã kết thúc năm 2025 với nhiều kết quả tích cực. Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 163.615 tỷ đồng, tăng 38% so với cuối năm 2024 và vượt 21% kế hoạch đề ra. Đây cũng là lần đầu tiên quy mô tài sản của NCB vượt mốc 160.000 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 97.545 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch; tiền gửi khách hàng đạt 127.403 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối năm trước và vượt 8% chỉ tiêu năm. Tiền gửi không kỳ hạn đạt hơn 11.430 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch và tăng 22% so với cùng kỳ.

Năm 2025, NCB cũng đã có lãi trở lại sau hai năm thua lỗ liên tiếp, với lợi nhuận trước thuế hơn 1 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết lợi nhuận sau thuế năm 2025 bằng 0, do đó dự kiến không thực hiện phân phối lợi nhuận hay trích lập các quỹ trong năm này. Tính đến cuối năm 2025, khoản lỗ lũy kế của NCB ở mức hơn 5.767 tỷ đồng.

Tại Đại hội, Ban lãnh đao ngân hàng cũng tiếp tục trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026 để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2026 theo quy định của Luật chứng khoán. Trước đó, kế hoạch này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 phê duyệt và ủy quyền HĐQT thực hiện.

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị, NCB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực tài chính và hỗ trợ triển khai các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Ngoài những nội dung trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của NCB dự kiến xem xét và thông qua các báo cáo hoạt động năm 2025, ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2027,…