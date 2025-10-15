Một ngân hàng phát thông báo liên quan đến dữ liệu của khách hàng trên ứng dụng VNeID

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa phát đi thông báo đến khách hàng về các điều kiện, ảnh hưởng và lưu ý liên quan đến việc rút lại sự đồng ý và xóa dữ liệu cá nhân đã chia sẻ qua ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân (DLCN) đã được chia sẻ từ ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền này cần tuân thủ một số điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng cho biết, việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi khách hàng rút lại yêu cầu. Một số thông tin vẫn có thể tiếp tục được lưu trữ hoặc xử lý nếu có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc nhằm phục vụ các mục đích an ninh, quốc phòng, nghiên cứu, thống kê theo quy định.

BVBank cũng lưu ý rằng trong nhiều trường hợp, yêu cầu xóa dữ liệu có thể không được chấp thuận, chẳng hạn như khi pháp luật yêu cầu phải lưu trữ, khi dữ liệu phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đã được công khai, hoặc liên quan đến các tình huống khẩn cấp về an ninh, quốc phòng, dịch bệnh hay phòng chống tội phạm,...

Ngoài ra, việc rút lại sự đồng ý hoặc xóa dữ liệu cá nhân có thể khiến một số tính năng liên quan đến định danh điện tử, nhận diện khách hàng (eKYC) hoặc các dịch vụ số khác của BVBank không thể tiếp tục hoạt động như trước.

Ngân hàng cho biết có thể tạm ngừng cung cấp một số sản phẩm hoặc dịch vụ trong trường hợp không đủ dữ liệu cần thiết để xử lý theo quy định pháp luật. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho các tổn thất phát sinh và các quyền hợp pháp của khách hàng và/hoặc BVBank đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng hoặc hủy bỏ xử lý dữ liệu cá nhân.

Ngân hàng này đồng thời nhấn mạnh, việc rút lại sự đồng ý hay xóa dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý bởi Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID tùy theo thẩm quyền và khả năng kỹ thuật. BVBank không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh nếu yêu cầu rút lại sự đồng ý hoặc xóa dữ liệu ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ. Khách hàng không thực hiện khiếu nại, khiếu kiện đối với các nội dung BVBank thực hiện theo sự đồng ý và yêu cầu của khách hàng.

BVBank khuyến cáo khách hàng không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin định danh cho bất kỳ bên thứ ba nào không được ủy quyền, cũng như thận trọng với các cuộc gọi, email, hoặc tin nhắn có dấu hiệu yêu cầu truy cập vào đường dẫn lạ hay cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc.

Linh San