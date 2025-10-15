Vietcombank cảnh báo tuyệt đối không đặt mật khẩu kiểu này

Nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và tăng cường an toàn, Vietcombank đã áp dụng các biện pháp bảo mật mới sau đây. Người dùng cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để các tính năng này hoạt động hiệu quả.

Quy tắc Mật khẩu mới: Mật khẩu đăng nhập giờ đây bắt buộc phải có tối thiểu 8 ký tự. Đặc biệt, mỗi khi đổi mật khẩu, bạn phải xác thực bằng SMS OTP hoặc Smart OTP để tăng cường an ninh. Nâng cấp Smart OTP: Mã PIN của Smart OTP sẽ có hiệu lực tối đa 12 tháng. Vietcombank sẽ gửi thông báo trước 10 ngày để khách hàng chủ động gia hạn khi mã PIN sắp hết hiệu lực. Bảo mật Sinh trắc học (Facepay): Tính năng xác thực bằng khuôn mặt sẽ tự động khóa nếu bạn thực hiện sai 10 lần liên tiếp. Để mở lại, bạn cần thu thập lại dữ liệu sinh trắc học theo hướng dẫn. Loại bỏ Hyperlink trong Email: Đây là một thay đổi quan trọng để chống lừa đảo (phishing). Vietcombank sẽ không còn chèn các đường dẫn (link) trong email gửi đến khách hàng, giúp bạn tránh bấm nhầm vào các trang web giả mạo.

Ảnh minh họa

Bên cạnh các thay đổi từ hệ thống, Vietcombank nhấn mạnh rằng sự cẩn trọng của người dùng là yếu tố then chốt. Ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn sau:

Về Mật khẩu và Mã PIN:

Không đặt mật khẩu dễ đoán: Tuyệt đối không sử dụng thông tin cá nhân như ngày sinh, số điện thoại, biển số xe... để làm mật khẩu hoặc mã PIN.

Thay đổi thường xuyên: Nên thay đổi mật khẩu và mã PIN định kỳ, tối thiểu 12 tháng/lần.

Bảo mật tuyệt đối: Không chia sẻ, không viết mật khẩu ra giấy hoặc lưu trên các thiết bị không an toàn.

Về Thiết bị và Mạng:

Tránh dùng thiết bị và mạng công cộng: Không đăng nhập hay thực hiện giao dịch ngân hàng trên máy tính công cộng hoặc mạng WiFi công cộng (quán cà phê, sân bay...).

Không "bẻ khóa" (Jailbreak/Root) thiết bị: Không sử dụng các thiết bị di động đã bị can thiệp vào hệ điều hành để dùng ứng dụng ngân hàng.

Luôn cập nhật và bảo vệ: Cài đặt đầy đủ các bản vá lỗi bảo mật cho hệ điều hành, ứng dụng ngân hàng và sử dụng phần mềm phòng chống mã độc.

Về Thói quen Giao dịch:

Không lưu thông tin đăng nhập: Tuyệt đối không sử dụng tính năng "lưu mật khẩu" trên các trình duyệt web.

Luôn thoát ứng dụng: Đăng xuất (Thoát) khỏi dịch vụ ngân hàng số ngay sau khi hoàn tất giao dịch.

Thông báo ngay cho ngân hàng khi phát hiện giao dịch bất thường, mất điện thoại hoặc nghi ngờ tài khoản bị tấn công.



