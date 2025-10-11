Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietcombank cảnh báo các số điện thoại lừa đảo đầu số 023, 024, 028, 190 sau

Kẻ gian sẽ tự nhận là nhân viên ngân hàng gọi điện, gửi tin nhắn (SMS, Zalo, messenger…) thuyết phục khách hàng chủ động mở thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng.

Vietcombank vừa qua đã cảnh báo hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên/tổng đài Vietcombank liên hệ mời phát hành thẻ tín dụng với thủ đoạn tinh vi. Kẻ gian sẽ tự nhận là nhân viên ngân hàng gọi điện, gửi tin nhắn (SMS, Zalo, messenger…) thuyết phục khách hàng chủ động mở thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng.

Các số điện thoại lừa đảo đã được phản ánh: 02366888766, 02488860469, 02888865154, 1900355561…

Chúng còn sử dụng kịch bản tổng đài tự động giả với thông điệp: “Chúc mừng quý khách đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng... Nếu có nhu cầu, nhấn phím 1...”. Ngay khi khách hàng tương tác, chúng sẽ ngắt máy và dùng một số khác gọi lại với tư cách "nhân viên tư vấn" để bắt đầu lừa đảo.

Kẻ gian yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin thẻ để liên kết thẻ của khách hàng với Ví điện tử của chúng, từ đó chiếm đoạt tiền trong thẻ của khách hàng. Các thông tin chúng yêu cầu cung cấp thường bao gồm:

- Thông tin thẻ: Hình ảnh thẻ; dãy số in trên thẻ; tên trên thẻ; màn hình hiển thị số thẻ đầy đủ trong dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank…);

- Mã OTP được gửi tới số điện thoại của Khách hàng.

Kẻ gian cũng có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin số tài khoản, thông tin cá nhân (CCCD, hình ảnh sinh trắc học…), thông tin bảo mật dịch vụ (mật khẩu, OTP …) để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Các đối tượng này yêu cầu khách hàng chuyển tiền đến tài khoản của chúng hoặc một tài khoản khác với mục đích "nâng điểm tín dụng để có đủ điều kiện phát hành thẻ", từ đó chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trong quá trình lừa đảo, kẻ gian có thể yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán phí hồ sơ, phí phát hành thẻ

Vietcombank khuyến cáo khách hàng ghi nhớ 4 nguyên tắc:

- Tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật (thông tin thẻ, mật khẩu ứng dụng VCBDigibank, mã OTP) cho bất kỳ ai. Vietcombank KHÔNG yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức.

- Không truy cập vào các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua thư điện tử (email), tin nhắn (SMS) hoặc mạng xã hội. Vietcombank KHÔNG gửi thư điện tử, tin nhắn SMS có chứa đường link tới khách hàng.

- Khách hàng chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của Vietcombank (được nêu dưới đây).

- Thường xuyên cập nhật nội dung Hướng dẫn giao dịch an toàn trên website của Vietcombank tại mục: Tin nổi bật >> Cảnh báo rủi ro.


