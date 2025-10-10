Người dùng Vietcombank, VietinBank, BIDV... cần đặc biệt chú ý: Nhớ kỹ tính năng này trước khi chuyển tiền

Lừa đảo tài chính qua mạng đã trở thành một vấn nạn nhức nhối, với các kịch bản được dàn dựng công phu nhằm chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dùng. Trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, những "ông lớn" ngân hàng như Vietcombank, Agribank, MB đã tích hợp tính năng cảnh báo tài khoản đáng ngờ ngay trong quá trình chuyển tiền, tạo ra một lớp bảo vệ quan trọng giúp khách hàng nhận diện rủi ro trước khi giao dịch.

Công nghệ cảnh báo này hoạt động như một bộ lọc thông minh ngay trước bước xác nhận giao dịch cuối cùng. Khi khách hàng nhập số tài khoản người nhận, hệ thống sẽ tự động quét và đối chiếu thông tin dựa trên ba yếu tố chính:

Danh sách đen (Blacklist): Hệ thống kiểm tra xem tài khoản thụ hưởng có nằm trong danh sách các tài khoản đã bị báo cáo lừa đảo do Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước hoặc các tổ chức tài chính cung cấp hay không. Dữ liệu bất thường: Tên người nhận không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoặc tài khoản có lịch sử giao dịch đáng ngờ (như nhận tiền từ nhiều nguồn lạ trong thời gian ngắn). Tài khoản chưa xác thực: Các tài khoản mới mở, thông tin đăng ký không rõ ràng hoặc chưa được xác thực đầy đủ cũng sẽ bị đưa vào diện cảnh báo.

Nếu phát hiện một trong các dấu hiệu trên, ứng dụng sẽ ngay lập tức hiển thị một thông báo nổi bật, giúp người dùng có một "khoảng lặng" cần thiết để cân nhắc và xác minh lại trước khi hoàn tất giao dịch.

Nếu phát hiện số tài khoản nhận tiền nằm trong danh sách đen, ứng dụng ngân hàng sẽ lập tức có cảnh báo

Hiệu quả của lá chắn bảo vệ này đã được chứng minh qua những con số ấn tượng ngay trong giai đoạn đầu. Đơn cử như tại BIDV, chỉ trong một tháng thử nghiệm, hệ thống đã giúp dừng lại 40.000 giao dịch đáng ngờ với tổng giá trị lên tới 160 tỷ đồng. Tương tự, ngân hàng tiên phong triển khai là MB cũng ghi nhận 1.500 khách hàng đã chủ động hủy giao dịch sau khi nhận được cảnh báo chỉ trong tháng đầu tiên áp dụng.

Các chuyên gia an ninh tài chính nhận định, giải pháp cảnh báo từ ngân hàng là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự cẩn trọng của người dùng. Trong thời đại số, các chiêu trò lừa đảo liên tục biến đổi và không một công nghệ nào là hoàn hảo.

Vì vậy, "lá chắn" vững chắc nhất chính là ý thức tự bảo vệ của mỗi cá nhân. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, đặc biệt là khi nhận được cảnh báo từ ứng dụng, người dùng cần:

Dừng lại và suy nghĩ: Tuyệt đối không vội vàng xác nhận giao dịch khi có cảnh báo hoặc nghi ngờ.

Xác minh thông tin: Liên hệ trực tiếp với người nhận tiền qua một kênh khác (gọi điện thoại) để xác nhận.

Không truy cập link lạ: Không bấm vào các đường link, quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua SMS, email hay mạng xã hội.

Các cảnh báo từ ngân hàng là một bước tiến quan trọng, nhưng sự tỉnh táo và thói quen "chậm lại một nhịp" của người dùng mới là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản an toàn.