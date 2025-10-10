Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận một cuộc gọi, bà cụ U80 bất ngờ được thông báo mắc nợ gần 40 triệu, phải ra ngân hàng rút toàn bộ tiền để chuyển khoản

10-10-2025 - 15:07 PM | Smart Money

Cán bộ Công an xã Yết Kiêu tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo.

Mắc bẫy lừa đảo, bà M vội đến ngân hàng để rút tiền và chuyển khoản theo yêu cầu của đối tượng.

Sáng 9/10/2025, Công an xã Yết Kiêu, Thành phố Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, bà Phạm Thị M, sinh 1945, trú tại thôn Lương Xá, xã Yết Kiêu, nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả danh cán bộ Công an xã Yết Kiêu và Công an Hà Nội, thông báo rằng bà đang nợ ngân hàng ở Hà Nội số tiền 38.860.000 đồng và có liên quan đến một vụ án.

Đối tượng yêu cầu bà M. nhanh chóng ra ngân hàng rút toàn bộ tiền trong tài khoản và chuyển vào số tài khoản chỉ định.

Tin lời, bà M trên đường đến ngân hàng đã ghé vào UBND xã Yết Kiêu để hỏi và nhờ hỗ trợ. Lúc này, Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Yết Kiêu đang làm việc tại trụ sở. Sau khi tiếp nhận thông tin, các đồng chí trong tổ đã kịp thời tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, đồng thời hướng dẫn bà M tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm,Công an xã Yết Kiêu đã kịp thời ngăn chặn vụ việc, giúp người dân không bị thiệt hại tài sản, đồng thời nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Công an xã Yết Kiêu khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi có yêu cầu làm việc,Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông báo qua lực lượng an ninh cơ sở; không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để "xác minh, điều tra".

Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Theo Công an thành phố Hải Phòng

Linh San

An ninh tiền tệ

