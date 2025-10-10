Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 20 tỷ đồng, người phụ nữ lập tức nhờ công an xác minh: Số tiền trên là của một công ty tại Hà Nội

10-10-2025 - 11:29 AM | Smart Money

Ngày 08/10/2025, một người phụ nữ ở Ninh Bình phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền hơn 20 tỷ đồng từ người lạ nên đã trình báo công an.

Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với bà Nguyễn Thúy Hiền (SN 1971) để trao trả số tiền hơn 20 tỷ đồng cho một công ty chuyển nhầm vào số tài khoản bà Hiền.

Trước đó, ngày 08/10/2025, bà Nguyễn Thúy Hiền phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền trên 20 tỷ đồng từ một người lạ chuyển nhầm. Ngay sau đó, bà Hiền không sử dụng số tiền này mà chủ động đến Công an xã Quỳnh Lưu trình báo sự việc, đề nghị xác minh và liên hệ trả lại cho người gửi nhầm.

Sau khi được Cơ quan Công an xác minh, số tiền trên đã được trao trả cho một Công ty có trụ sở tại thành phố Hà Nội là đơn vị đã chuyển nhầm số tiền trên.

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 20 tỷ đồng, người phụ nữ lập tức nhờ công an xác minh: Số tiền trên là của một công ty tại Hà Nội- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thúy Hiền trao trả hơn 20 tỷ đồng cho người chuyển nhầm

Sau sự việc trên, Công an xã Quỳnh Lưu khuyến cáo người dân, khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản, cần báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý đúng quy định, tránh vi phạm pháp luật.

Chỉ trong ít ngày, Agribank ngăn chặn loạt vụ lừa đảo chuyển tiền: Ngân hàng phát cảnh báo


Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo bất ngờ

Giá vàng mất mốc 4.000 USD/ounce, chuyên gia cảnh báo bất ngờ Nổi bật

Thay đổi chưa từng thấy tại loạt chi nhánh lớn của Agribank

Thay đổi chưa từng thấy tại loạt chi nhánh lớn của Agribank Nổi bật

Công an phát cảnh báo đến người có tài khoản ngân hàng

Công an phát cảnh báo đến người có tài khoản ngân hàng

11:15 , 10/10/2025
Chỉ trong ít ngày, Agribank ngăn chặn loạt vụ lừa đảo chuyển tiền: Ngân hàng phát cảnh báo

Chỉ trong ít ngày, Agribank ngăn chặn loạt vụ lừa đảo chuyển tiền: Ngân hàng phát cảnh báo

21:21 , 09/10/2025
“Tôi nghĩ mình đủ thông minh và tỉnh táo, ai ngờ vẫn suýt bị lừa bởi một cuộc gọi”

“Tôi nghĩ mình đủ thông minh và tỉnh táo, ai ngờ vẫn suýt bị lừa bởi một cuộc gọi”

17:54 , 09/10/2025
Bắt giữ cựu cán bộ ngân hàng sau 30 năm trốn truy nã, thay tên đổi họ, lẩn trốn dưới vỏ bọc người lao động nghèo

Bắt giữ cựu cán bộ ngân hàng sau 30 năm trốn truy nã, thay tên đổi họ, lẩn trốn dưới vỏ bọc người lao động nghèo

17:34 , 09/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên