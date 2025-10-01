Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những người bị lừa chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng dưới đây cần liên hệ ngay với công an

01-10-2025 - 14:13 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hai số tài khoản gồm: 0703067144 (ngân hàng Quân đội) và số tài khoản 19073115363016 (ngân hàng Techcombank).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang thụ vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 31/10/2024, tại khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (nay là ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh).

Bị can gây án tên Chế Minh Thúy (SN 1985, ngụ 49G, đường số 16, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; nay là 49G, đường số 16, phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh).

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định, Thúy tạo tài khoản Facebook tên “Bến Thiện Duyên” và tài khoản tiktok “Phong Thủy 0102”; “Bến Thiện Lương” đăng tải các nội dung như, có khả năng giải hạn, bùa chú; mở cung tài lộc, kéo vận may, có khả năng làm cho người khác có vận may mua vé số trúng thưởng; đồng thời đăng tải các hình ảnh vé số trúng, lĩnh tiền…Khi có, người nhắn tin tưởng và chuyển tiền cho Thúy qua hai số tài khoản gồm: 0703067144 (ngân hàng Quân đội) và số tài khoản 19073115363016 (ngân hàng Techcombank) để cúng giải hạn.

Ban đầu, nạn nhân chuyển số tiền thấp. Do vậy, Thúy đưa ra nhiều lý do khác nhau như: cúng tổ chưa được, tổ chưa nhận, tổ giận, làm phép tiếp mới được…Đồng thời, Thúy giao các cây bon sai, nến có giá trị thấp nói là vật phong thủy để các nạn nhân tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền với số tiền ngày càng nhiều. Thúy đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố cả nước.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đến người dân cả nước về thủ đoạn của Thúy. Đề nghị các nạn nhân trên đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: 493 Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh) hoặc liên hệ Điều tra viên Phan Trí Thảo, ĐT: 0975.822.122 để trình báo, giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu người có liên quan không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh không có căn cứ xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn: NHNN đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản ngân hàng nghi ngờ lừa đảo, cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng tăng gần gấp đôi từ đầu năm: Có nên tiếp tục mua vào lúc này?

Giá vàng tăng gần gấp đôi từ đầu năm: Có nên tiếp tục mua vào lúc này? Nổi bật

9 tháng năm 2025 sắp qua, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

9 tháng năm 2025 sắp qua, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Nổi bật

Lãi suất chỉ cao hơn một chút, địa chỉ thư từ đều là thật, thủ đoạn lừa đảo tiền tiết kiệm khiến chuyên gia phải thốt lên: "Chiêu lừa thuyết phục nhất mà tôi từng chứng kiến"

Lãi suất chỉ cao hơn một chút, địa chỉ thư từ đều là thật, thủ đoạn lừa đảo tiền tiết kiệm khiến chuyên gia phải thốt lên: "Chiêu lừa thuyết phục nhất mà tôi từng chứng kiến"

13:29 , 01/10/2025
Băn khoăn của người có nhà Hà Nội, tiết kiệm 2 tỷ, lương 50 triệu

Băn khoăn của người có nhà Hà Nội, tiết kiệm 2 tỷ, lương 50 triệu

09:11 , 01/10/2025
Công an đồng loạt ập vào 10 chi nhánh Công ty Dịch vụ Huy Hoàng FN, triệt phá đường dây dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản

Công an đồng loạt ập vào 10 chi nhánh Công ty Dịch vụ Huy Hoàng FN, triệt phá đường dây dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản

20:38 , 30/09/2025
Tài khoản ngân hàng BIDV của chồng bất ngờ được chuyển khoản 2 tỷ đồng, người phụ nữ liền đến công an trình báo

Tài khoản ngân hàng BIDV của chồng bất ngờ được chuyển khoản 2 tỷ đồng, người phụ nữ liền đến công an trình báo

17:57 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên