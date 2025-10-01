Những người bị lừa chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng dưới đây cần liên hệ ngay với công an

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang thụ vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 31/10/2024, tại khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (nay là ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh).

Bị can gây án tên Chế Minh Thúy (SN 1985, ngụ 49G, đường số 16, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; nay là 49G, đường số 16, phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh).

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định, Thúy tạo tài khoản Facebook tên “Bến Thiện Duyên” và tài khoản tiktok “Phong Thủy 0102”; “Bến Thiện Lương” đăng tải các nội dung như, có khả năng giải hạn, bùa chú; mở cung tài lộc, kéo vận may, có khả năng làm cho người khác có vận may mua vé số trúng thưởng; đồng thời đăng tải các hình ảnh vé số trúng, lĩnh tiền…Khi có, người nhắn tin tưởng và chuyển tiền cho Thúy qua hai số tài khoản gồm: 0703067144 (ngân hàng Quân đội) và số tài khoản 19073115363016 (ngân hàng Techcombank) để cúng giải hạn.

Ban đầu, nạn nhân chuyển số tiền thấp. Do vậy, Thúy đưa ra nhiều lý do khác nhau như: cúng tổ chưa được, tổ chưa nhận, tổ giận, làm phép tiếp mới được…Đồng thời, Thúy giao các cây bon sai, nến có giá trị thấp nói là vật phong thủy để các nạn nhân tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền với số tiền ngày càng nhiều. Thúy đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố cả nước.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đến người dân cả nước về thủ đoạn của Thúy. Đề nghị các nạn nhân trên đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: 493 Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh) hoặc liên hệ Điều tra viên Phan Trí Thảo, ĐT: 0975.822.122 để trình báo, giải quyết theo quy định pháp luật. Nếu người có liên quan không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh không có căn cứ xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.