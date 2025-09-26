Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn: NHNN đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản ngân hàng nghi ngờ lừa đảo, cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hàng loạt thông tư, trong đó, riêng năm 2024 có 7 thông tư về lĩnh vực thanh toán, tài khoản, thẻ, ví điện tử.

Ngân hàng Nhà nước rất trăn trở vấn đề hành gi gian lận, lừa đảo; vì thế, trong các quy định, yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ phải có quy trình phòng ngừa, ngăn ngừa, cảnh báo các hành vi lừa đảo, gian lận.

Thời gian qua, qua theo dõi, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng, hầu hết các tổ chức cung cấp dịch vụ đã chấp hành nghiêm các quy định. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có quy định về việc các tổ chức rà soát, gửi danh sách thẻ, tài khoản có thể nghi ngờ liên quan đến các hành vi gian lận. Ví dụ, một người mở nhiều tài khoản khác nhau, có hành vi giao dịch đáng ngờ; một tài khoản phát sinh quá nhiều giao dịch trong ngày, không phù hợp năng lực tài khoản…

Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán, theo quy định, có khoảng 10 tiêu chí để xác định các tài khoản nghi ngờ liên quan đến các hành vi gian lận, dựa trên các tiêu chí này, các tổ chức lập danh sách, gửi về Ngân hàng Nhà nước. Ông Tuấn cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản liên quan đến các vấn đề nêu trên. Từ danh sách này, qua công tác triển khai thí điểm cho các ngân hàng, tính đến đầu tháng 9/2025, đã giúp cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch với tổng số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.

"Với công cụ mới, chúng tôi tin rằng, khi khách hàng chuyển tiền, nếu có cảnh báo, sẽ giúp khách hàng quyết định có chuyển tiền đi hay không", ông Tuấn nói.

Vụ trưởng Vụ Thanh toán cũng nêu, hiện nay, sau khi các tài khoản liên quan cá nhân có hành vi lừa đảo bị cấm, nhiều đối tượng đã chuyển sang tài khoản của tổ chức. Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước cũng đang sửa đổi các quy định có liên quan để đảm bảo bảo mật, an toàn, đề phòng các hành vi lừa đảo.

Theo ông Tuấn, trong tháng 10 này, sẽ có ít nhất 2 thông tư sửa đổi được ban hành. Một thông tư sửa đổi Thông tư 48 về thẻ, trong đó trao quyền chủ động cho tổ chức phát hành thẻ đồng thời cũng bổ sung một loạt trách nhiệm cho chính các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ.

Và một thông tư là thông tư sửa đổi Thông tư 40 về ví điện tử, sẽ được sửa đổi và ban hành trong tháng 10. Hiện nay đang trong giai đoạn thẩm định, và chỉ còn khoảng 1 tuần nữa khi công tác thẩm định xong thì thông tư này sẽ được ký ban hành và có hiệu lực.

"Những quy định mới sẽ góp phần tăng cường an ninh, an toàn cho các phương tiện thanh toán, đặc biệt là đối với thẻ và ví điện tử", ông Tuấn nhấn mạnh.