Tài khoản Vietcombank bất ngờ nhận được 250 triệu từ người lạ, người phụ nữ ở Quảng Ngãi lập tức báo công an

24-09-2025 - 08:42 AM | Smart Money

Chị Văn Thị Hiền phát hiện trong tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) của mình nhận được số tiền 250 triệu đồng từ một số tài khoản lạ nên đã đến Công an xã Sơn Tịnh để trình báo sự việc.

Tài khoản Vietcombank bất ngờ nhận được 250 triệu từ người lạ, người phụ nữ ở Quảng Ngãi lập tức báo công an- Ảnh 1.

Ngày 23/9, Công an xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã hướng dẫn, hỗ trợ chị Văn Thị Hiền (ở thôn Hà Nhai Bắc, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) trả lại số tiền 250 triệu đồng bị chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an xã Sơn Tịnh đã phân công cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra về nội dung chuyển khoản. Qua đó, xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Nguyễn Ngọc Phương Thảo (ở phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh).

Qua trao đổi, bà Thảo xác nhận số tiền trên là tiền bà dùng để trả tiền hàng hóa, trong quá trình nhập thông tin do không để ý nên đã chuyển nhầm. Bà Thảo đã thông báo cho ngân hàng nơi chuyển và tìm cách liên hệ với người nhận nhưng chưa được.

Công an xã Sơn Tịnh đã phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi thực hiện các thủ tục cần thiết để hỗ trợ chị Hiền chuyển trả lại đầy đủ số tiền trên cho bà Thảo.

Xúc động trước tình cảm của chị Văn Thị Hiền và sự tận tình giúp đỡ của Công an xã Sơn Tịnh, bà Thảo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Hiền và gửi thư cảm ơn đến Công an xã Sơn Tịnh.

