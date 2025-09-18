Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin lời bạn trên Tiktok, người phụ nữ đến ngân hàng chuyển 100 triệu để nhận quà, nhân viên Agribank thấy bất thường liền báo công an

18-09-2025 - 16:52 PM | Smart Money

Trong quá trình tiếp nhận yêu cầu chuyển số tiền 100 triệu đồng, nhân viên ngân hàng Agribank phát hiện chị T có biểu hiện sốt ruột, lo âu, liên tục xem điện thoại. Nghi ngờ chị T bị các đối tượng lừa đảo, nhân viên quầy giao dịch đã báo cáo lãnh đạo ngân hàng, liên hệ với Công an để xác minh, làm rõ.

Theo Báo Lào Cai, chiều 17/9/2025, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Văn Bàn kịp thời ngăn 1 người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng.

Trước đó, trong quá trình tiếp nhận yêu cầu chuyển số tiền 100 triệu đồng từ khách hàng tên T, trú tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nhân viên ngân hàng phát hiện chị có biểu hiện sốt ruột, lo âu, liên tục xem điện thoại. Nghi ngờ chị T bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nhân viên quầy giao dịch đã báo cáo lãnh đạo ngân hàng, liên hệ với Công an xã Văn Bàn đề nghị xác minh, làm rõ.

Tin lời bạn trên Tiktok, người phụ nữ đến ngân hàng chuyển 100 triệu để nhận quà, nhân viên Agribank thấy bất thường liền báo công an- Ảnh 1.

Chị T cung cấp thông tin và được lực lượng Công an xã Văn Bàn tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua mạng. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Văn Bàn đã nhanh chóng có mặt, động viên tinh thần, thuyết phục chị T cung cấp thông tin. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xác định chị T đang bị kẻ xấu lừa đảo qua mạng.

Chị T cho biết: khoảng 10 ngày trước, bản thân có quen biết một người bạn qua mạng xã hội TikTok. Sau khoảng thời gian nói chuyện, người bạn nói đã gửi tặng chị T 1 hộp quà có chứa 500.000 USD tiền mặt và hộp quà trên đang được lưu giữ tại hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngay sau đó, 1 đối tượng tự xưng là cán bộ hải quan gọi điện thoại yêu cầu chị T phải chuyển khoản số tiền 160 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank) Chi nhánh Hà Nội, tên chủ tài khoản là “NGUYỄN THỊ NGỌC THU”, với lý do việc gửi tiền từ nước ngoài về Việt Nam là vi phạm nên hộp quà trên đang bị hải quan tạm giữ. Nếu chị T muốn nhận được hộp quà có chứa số tiền 500.000 USD trên thì phải nộp phí xử phạt và chi phí chuyển đổi từ tiền USD sang Việt Nam đồng là 160 triệu đồng.

Sau khi được Công an xã Văn Bàn tuyên truyền, giải thích chị đã hiểu rõ phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng và dừng thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Băng nhóm hack Facebook, lừa chuyển tiền bị bắt: Những người bị lừa chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng BIDV, MB, ACB, NCB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiêu rút thẻ tín dụng phí 1% khiến nhiều người sập bẫy

Chiêu rút thẻ tín dụng phí 1% khiến nhiều người sập bẫy Nổi bật

Chuyên gia: "Nhà đầu tư nên phân bổ danh mục đầu tư 20% cho vàng"

Chuyên gia: "Nhà đầu tư nên phân bổ danh mục đầu tư 20% cho vàng" Nổi bật

Chuyển khoản nhầm 200 triệu: Liên hệ ngân hàng nhưng không tìm được chủ tài khoản, người phụ nữ quyết định trình báo công an

Chuyển khoản nhầm 200 triệu: Liên hệ ngân hàng nhưng không tìm được chủ tài khoản, người phụ nữ quyết định trình báo công an

14:44 , 18/09/2025
Băng nhóm hack Facebook, lừa chuyển tiền bị bắt: Những người bị lừa chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng BIDV, MB, ACB, NCB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

Băng nhóm hack Facebook, lừa chuyển tiền bị bắt: Những người bị lừa chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng BIDV, MB, ACB, NCB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

10:13 , 18/09/2025
Vì sao bạn cần phải đầu tư sớm?

Vì sao bạn cần phải đầu tư sớm?

09:15 , 18/09/2025
Từng ăn mì gói, bỏ cà phê, lái xe khắp thành phố để mua xăng giá rẻ, người phụ nữ thừa nhận: “Tiền trong tài khoản tăng, nhưng tiết kiệm không thể khiến tôi giàu lên”

Từng ăn mì gói, bỏ cà phê, lái xe khắp thành phố để mua xăng giá rẻ, người phụ nữ thừa nhận: “Tiền trong tài khoản tăng, nhưng tiết kiệm không thể khiến tôi giàu lên”

08:45 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên