Chuyển khoản nhầm 200 triệu: Liên hệ ngân hàng nhưng không tìm được chủ tài khoản, người phụ nữ quyết định trình báo công an

Bà Trịnh Thị Miến viết thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hợp Tiến

Ngày 5/9/2025, trong tâm trạng rối bời, bà Trịnh Thị Miến (sinh 1970, trú tại thôn Bối Tượng, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) đến Công an xã Hợp Tiến trình báo về việc: Ngày 13/8/2025, bà Miến đến thăm người quen tại xã Hợp Tiến, do tâm lý lo lắng khi con trai cần tiền gấp, bà Miến đã vô tình chuyển khoản nhầm 200 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ không quen biết. Sau khi phát hiện sự việc, bà Miến đã liên hệ với ngân hàng nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng vì không thể liên lạc được với chủ tài khoản nhận nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hợp Tiến đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng để truy tìm người nhận tiền. Qua điều tra, lực lượng Công an đã xác định được danh tính người nhận tiền.

Công an xã đã tiến hành tuyên truyền, vận động và thuyết phục người này tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận nhầm. Sau đó, bà Trịnh Thị Miến đã nhận lại nguyên vẹn 200 triệu đồng của mình.

Cảm động trước hành động đầy nhân văn và kịp thời này, bà Miến đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hợp Tiến. Bà Miến chia sẻ: “Số tiền trên là tài sản rất lớn đối với gia đình tôi. Tôi không nghĩ sẽ nhận lại số tiền trong thời gian ngắn như vậy. Tôi kính chúc cán bộ chiến sĩ Công an xã Hợp Tiến luôn khỏe mạnh, bình an, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.”

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng



