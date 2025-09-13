Nhà đầu tư đồng tiền mã hoá dưới đây cần liên hệ ngay với công an Tuyên Quang

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang tập trung điều tra vụ án: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại căn hộ 4016, tòa nhà S3 Gold Mark City, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 21, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (nay là phường Phú Diễn), TP Hà Nội); Đặng Đình Nam (SN 1990, trú tại căn hộ 2302, tòa T5, khu đô thị Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (nay là phường Tây Mỗ), TP Hà Nội); Nguyễn Văn Yêu (SN 1983, trú tại căn hộ 2704 CT1B, chung cư Nam Bộ, số 609 phố Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (nay là phường Hoàng Mai), TP Hà Nội); Lê Văn Tuyển (SN 1991) và Lê Văn Đức (SN 1994, cùng trú tại thôn Nguyên Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ (nay là xã Yên Mỹ), tỉnh Hưng Yên) và một số đối tượng khác lập dự án đồng tiền điện tử, thống nhất tên dự án là Kittyrun (đồng tiền mã hóa của dự án có ký hiệu KTR).

Các đối tượng thống nhất nội dung triển khai dự án theo mô hình "Gamefi" (là mô hình trò chơi điện tử kết hợp chuỗi khóa và tài chính phi tập trung); đồng tiền mã hóa KTR sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung "PancakeSwap". Đồng tiền điện tử KTR có tổng cung là 3.200.000.000 KTR.

Dự án hoạt động theo mô hình đa cấp, cụ thể là mỗi khi người tham gia đầu tư chuyển USDT (USDT là một loại tiền mã hóa, có giá trị quy đổi 1 USDT bằng 1 Đô la Mỹ) vào dự án thì dự án sẽ tự động chia một phần trả tiền hoa hồng cho người giới thiệu, một phần làm quỹ thưởng cho những người tham gia đầu tư nhiều; một phần chuyển đến bể thanh khoản KTR - USDT trên Pancakeswap để trả KTR lãi và chiếm đoạt một phần chia cho những người tạo lập dự án.

Cơ chế hoạt động như sau: Người dùng sau khi nạp USDT vào ví và đăng ký đầu tư qua website: https://kittyrun.io/ sẽ cho phép một hợp đồng thông minh chi tiêu số tiền 32 USDT hoặc 480 USDT tùy chọn. Mỗi lần tham gia đầu tư vào dự án là 32 USDT (nếu sử dụng số tiền 480 USDT để tham gia đầu tư thì tương đương 15 lần tham gia). Sau khi được cho phép, hợp đồng thông minh này sẽ thực hiện phân phối số USDT trong ví người dùng như sau:

- Chuyển 25,5 USDT đến bể thanh khoản KTR-USDT trên Pancakeswap: Số tiền này sẽ được sử dụng để chuyển lại số lượng KTR có giá trị quy đổi (tại thời điểm thực hiện quy đổi) tương đương với 32 USDT đầu tư ban đầu cộng với tiền thưởng khoảng 18% - 20% số tiền đầu tư là khoảng 37,76 USDT-38,4 USDT vào ví người dùng (việc chuyển lại số lượng KTR được thực hiện sau 1 tháng kể từ ngày tham gia đầu tư).

- Chuyển 3,2 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu tham gia dự án (ví F1).

- Chuyển 0,96 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu ví F1 tham gia dự án (ví F2).

- Chuyển 0,086 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu ví F2 tham gia dự án (ví F3).

- Chuyển 1 USDT đến 1 địa chỉ ví do nhóm đối tượng trực tiếp quản lý, sử dụng để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

- Chuyển 0,97 USDT đến 1 địa chỉ ví và được sử dụng làm tiền thưởng cho các ví có thứ hạng cao.

- Chuyển 0,284 USDT đến các ví có thứ hạng cao.

Sau khi người tham gia đầu tư và được chuyển lại số tiền KTR có giá trị khoảng 37,76 USDT-38,4 USDT vào ví thì người tham gia đầu tư sẽ quy đổi lượng KTR được thưởng sang USDT để hưởng lợi. Mỗi lần quy đổi từ KTR sang USDT thì người dùng sẽ mất một phần thuế cho nhóm đối tượng (thuế được thu bằng đồng tiền KTR, mức thuế hiện tại là 03% số KTR quy đổi). Thuế sẽ được chuyển về các ví do nhóm đối tượng chỉ định, quản lý rồi bán ra USDT để hưởng lợi.

Bằng thủ đoạn đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận khủng để thu hút các nhà đầu tư tham gia, nạp tiền rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập 17.941 ví điện tử, nạp số tiền trên 18.852.320 USDT (tương đương khoảng 490 tỷ đồng). Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được từ việc chiếm đoạt 01 USDT mỗi lần người tham gia đầu tư tiến hành đầu tư là 589.135 USDT (có giá trị khoảng 15,317 tỷ đồng).

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền khi chuyển USDT tham gia đầu tư vào dự án Kittyrun, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang (qua Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) để phối hợp giải quyết.