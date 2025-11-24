Một ngân hàng sẽ thu phí nếu tài khoản của khách hàng không duy trì số dư 500 nghìn đồng/tháng

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo điều chỉnh một số nội dung liên quan đến biểu phí và chính sách ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân. Các thay đổi sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/12/2025.

Cụ thể, từ tháng 12, tài khoản thanh toán không kỳ hạn VND của khách hàng cá nhân sẽ bị thu phí quản lý nếu số dư bình quân (SDBG) dưới 500.000 đồng/tháng.

Đối với tài khoản thanh toán USD, Eximbank áp dụng thu phí quản lý khi số dư tối thiểu (SDTT) dưới 15 USD.

Nguồn: Eximbank

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng thay đổi chính sách liên quan đến dịch vụ SMS Banking đối với khách hàng cá nhân.

Nếu trước đây khách hàng cá nhân thuộc hạng Gold và Platinum được miễn phí dịch vụ SMS Banking, thì từ 1/12/2025 ngân hàng sẽ tiến hành thu phí. Tuy nhiên, Eximbank cho biết các khách hàng đang tham gia Combo Casa hạng Gold hoặc Platinum trước thời điểm hiệu lực và có đăng ký SMS Banking vẫn tiếp tục được miễn phí, cho đến khi ngừng tham gia gói Combo này.

Chính sách ưu đãi lãi suất cho vay cũng có thay đổi. Nếu trước đây khách hàng phân hạng Platinum và Infinite được áp dụng ưu đãi lãi suất theo từng thời kỳ, thì từ 1/12, chỉ còn khách hàng hạng Infinite tham gia Combo Casa được hưởng ưu đãi lãi suất vay.

Trong thông báo gửi khách hàng, Eximbank cho biết sẽ tiếp tục cải tiến dịch vụ và tối ưu chi phí nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) thông báo sẽ thực hiện thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa VAT) với các Tài khoản thanh toán (TKTT) không phát sinh giao dịch từ tháng 12/2025. Các TKTT không hoạt động nhưng không đủ số dư, VIB sẽ thực hiện thu phí trên phần số dư còn lại, phần phí còn thiếu không thể thu được sẽ được miễn cho KH. Thời gian thu phí trong vòng 15 ngày đầu của mỗi tháng.

Ngân hàng này cho biết, đây là chính sách phổ biến trong ngành ngân hàng nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả hơn.