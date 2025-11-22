Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng thông báo khẩn về tình trạng gián đoạn dịch vụ chuyển khoản

22-11-2025 - 16:41 PM | Tài chính - ngân hàng

Techcombank gửi thông báo tới khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Sáng hôm nay (22/11/2025), không ít khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số Techcombank Mobile gặp tình trạng không thể giao dịch chuyển khoản, giao dịch bị gián đoạn.

Ngay lập tức, Techcombank đăng thông báo, gửi lời xin lỗi tới khách hàng và giải thích lý do về tình trạng giao dịch bị gián đoạn do nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng cao. Techcombank cho biết đang nỗ lực khắc phục tình trạng này trong thời gian sớm nhất.

Khách hàng cần hỗ trợ có thể liên hệ với Techcombank theo các kênh sau:

Khách hàng cá nhân:

- Hotline 24/7: 1800.588.822 (trong nước) hoặc +84.24.3944.6699 (quốc tế)

- Email: Call_center@techcombank.com.vn

Khách hàng doanh nghiệp:

- Hotline 24/7: 1800.6556 (trong nước) hoặc +84.24.7303.6556 (quốc tế)

- Email: Hotrodoanhnghiep@techcombank.com.vn hoặc wb.support@techcombank.com.vn (DN lớn)

Một ngân hàng thông báo khẩn về tình trạng gián đoạn dịch vụ chuyển khoản- Ảnh 1.

Thông báo của Techcombank về tình trạng giao dịch bị gián đoạn của ngân hàng số Techcombank Moblie (Ảnh chụp màn hình)

Theo Ngọc Linh

