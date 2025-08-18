Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng vừa cảnh báo chiêu lừa đảo mới: Nguy cơ mất trắng tiền trong tài khoản

18-08-2025 - 10:28 AM | Smart Money

Mới đây, một ngân hàng đã gửi thông báo đến các khách hàng, cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang gia tăng, nhắm trực tiếp vào tâm lý tò mò và ham quà tặng của khách hàng.

Theo đó, ngân hàng Woori Bank vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang gia tăng, nhắm trực tiếp vào tâm lý tò mò và ham quà tặng của khách hàng. Cụ thể, các đối tượng xấu thường giả danh ngân hàng, bưu cục hoặc thậm chí người quen là Việt kiều, thông báo khách hàng có khoản tiền lớn hoặc quà tặng giá trị được gửi từ nước ngoài. Khi tin theo, nạn nhân sẽ bị yêu cầu chuyển tiền phí, cung cấp thông tin cá nhân hoặc bấm vào đường link chứa mã độc.

Theo cảnh báo, kẻ gian thường mạo danh ngân hàng thông báo tài khoản của khách hàng nhận tiền lớn từ nước ngoài và yêu cầu đóng phí xác thực/gỡ phong tỏa. Một số khác giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu thanh toán phí vận chuyển quốc tế rất cao. Đặc biệt, có trường hợp kẻ lừa đảo đóng giả Việt kiều hoặc người nước ngoài trên mạng xã hội, hứa hẹn gửi quà đắt tiền rồi bắt nạn nhân nộp trước một khoản phí lớn để nhận.

Đáng chú ý, ngân hàng này cũng cho biết, nhiều đối tượng còn cài bẫy bằng cách gửi đường link hoặc ứng dụng chứa mã độc, khiến khách hàng mất quyền kiểm soát thiết bị. Khi đó, toàn bộ thông tin tài khoản có thể bị đánh cắp, dẫn tới nguy cơ "bay sạch" tiền trong tài khoản chỉ sau vài thao tác.

Trước tình trạng trên, Woori Bank khuyến nghị khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Đồng thời, cần hạn chế đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân trên mạng xã hội; tuyệt đối không truy cập đường link lạ hay tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp bị yêu cầu chuyển tiền, khách hàng cần lập tức ngừng liên lạc và xác thực thông tin với cơ quan chức năng hoặc ngân hàng qua kênh chính thức.

Ngân hàng nhấn mạnh: "Nâng cao cảnh giác là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và tài sản của mình trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi."

 Nợ xấu bắt đầu từ những khoản nợ quá hạn rất nhỏ như thế nào? 

Tùng Lâm

An ninh tiền tệ

