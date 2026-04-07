Một ngày "sống trên app” của dân văn phòng

Tự lái xe đi làm, tự vào bếp nấu ăn, hạn chế mua sắm là những điều cơ bản mà chúng ta thường nghĩ, và thực tế cũng là điều nhiều người đang áp dụng để tối ưu chi tiêu, tiết kiệm tiền. Lựa chọn này rõ ràng là hoàn toàn hợp lý, không có gì đáng bàn cãi hay cần phải xem lại.

Tuy nhiên, đó chưa bao giờ là cách duy nhất để tối ưu bài toán tài chính cá nhân nói chung, và câu chuyện chi tiêu nói riêng. Bởi với dân văn phòng, đặc biệt là những người còn độc thân và đang “cân” nhiều công việc 1 lúc, lựa chọn “tự làm mọi thứ” để tiết kiệm cũng đồng nghĩa với việc phải hy sinh thời gian - thứ vốn dĩ đã không mấy dư dả.

Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi nhiều bạn trẻ lựa chọn “sống trên app”: App đặt xe công nghệ, app đặt đồ ăn và app mua sắm - 3 thứ “cứu rỗi” khung thời gian hạn hẹp hàng ngày.

Mai Trang và Tuấn Minh - 2 Gen Z đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội mà chúng tôi có cơ hội trò chuyện, chính là những bạn trẻ “không thể sống thiếu app” như vậy.

Trung bình 1 ngày “sống trên app”: Sáng đặt xe đi làm, trưa đặt đồ ăn, tối thì “tùy hứng”

Đó là miêu tả ngắn gọn nhất về chi tiêu hàng ngày của Mai Trang và Tuấn Minh. Điểm chung của 2 bạn trẻ này là ngoài công việc full-time giờ hành chính, họ còn làm thêm khoảng 2-3 công việc phụ khác, chủ yếu là những job freelance đúng chuyên môn.

Kể về các khoản chi hàng ngày của mình, Mai Trang cho biết: “Buổi sáng, mình đặt xe ôm công nghệ tới quán Starbucks ngay gần công ty để mua đồ uống. Lấy đồ xong, đi bộ cỡ 200 mét là đến công ty rồi. Khoảng 1 năm trở lại đây, mình thấy đồ uống của Starbucks thực sự rẻ so với chất lượng. Mình thanh toán bằng Apple Pay nên được free upsize, mang bình theo để đựng nên được giảm thêm 10k, 1 ly matcha hoặc cà phê size Venti không đá chỉ tốn khoảng 90k. Mình và 1 bạn đồng nghiệp nữa hay rủ nhau chia đôi, tính ra chỉ tốn khoảng 45k/ngày cho đồ uống - rẻ hơn nhiều so với các brand khác.

Buổi trưa thì mình gọi đồ ăn về văn phòng, gom order theo nhóm để app được nhiều mã giảm giá, trung bình tốn khoảng 60-70k/bữa trưa.

Đến khoảng 5h chiều thì mình đặt trước 1 cuốc xe từ công ty về nhà, hẹn đón vào lúc 18h vì nếu 18h mới đặt, sẽ phải đợi khá lâu mới có xế nhận do đó là khung giờ cao điểm, mà phí cũng đắt hơn.

Bữa tối thì mình không đặt đồ ăn, cũng không tự nấu mà sẽ ăn yến mạch trộn với sữa chua và hoa quả để giảm cân. Chỉ có bữa trưa là mình ăn tử tế đủ cơm, đủ rau đủ thịt, và mình thấy ổn với chế độ ăn như vậy” .

Áng chừng chi tiêu trung bình của 1 ngày, Mai Trang nhẩm tính và chốt con số cuối cùng: Khoảng 200k. Còn 2 ngày cuối tuần, chủ yếu Mai Trang ở nhà và… ngủ, cũng ít hẹn hò hay ra ngoài ăn uống.

Chi phí ăn uống, di chuyển, mua sắm,... của Mai Trang trong tháng 3 vừa qua (Ảnh: NVCC)

Còn với Tuấn Minh, lịch trình 1 ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) sẽ như thế này: Sáng “cuốc bộ” tới công ty, tiện mua luôn 2 quả trứng luộc với 1 củ khoai lang để ăn sáng, thi thoảng đổi vị bằng bát phở hoặc bánh mì. Trưa mở app gọi đồ ăn hoặc ra ngoài đi ăn cùng đồng nghiệp, tối lại “cuốc bộ” về nhà. Trước khi rời công ty, Tuấn Minh tranh thủ đặt 1 đơn đồ ăn cho bữa tối, về đến nhà, vệ sinh cá nhân xong là đồ ăn cũng vừa ship tới.

“Mình thuê nhà trọ cách công ty khoảng 300 mét, nên trừ khi trời quá nóng hoặc mưa to thì mình mới đặt xe đi làm, còn không sẽ đi bộ coi như tranh thủ vận động vì cả ngày đã ngồi làm việc rồi. Bản thân mình cũng không giỏi việc nấu nướng nên gần như không bao giờ vào bếp. Vì muốn tự nấu thì phải tự đi siêu thị, cũng tốn thời gian và tốn thêm tiền điện. Chỗ mình thuê tính giá điện 4k/số, nên tự nấu có khi còn đắt hơn ăn ngoài” - Tuấn Minh giải thích.

Đặt đồ ăn qua app là cách Tuấn Minh tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc (Ảnh: NVCC)

“Phiên phiến” trong chuyện quản lý chi tiêu, vẫn tiết kiệm ít nhất 10 triệu/tháng, 2-3 tháng mua được 1 chỉ vàng!

Để ý một chút sẽ thấy: Cả Mai Trang và Tuấn Minh đều không tốn nhiều tiền cho chuyện shopping, mua sắm online. Lý do họ đưa ra không phải là “mình muốn tiết kiệm”, mà chỉ đơn giản là “không ham khoản này lắm”.

“Trước đây mình mua sắm linh tinh nhiều, nhưng khoảng 2 năm gần đây thì tự nhiên không còn ham chốt đơn nữa, vì đến khi chuyển nhà, dọn đồ thực sự rất mệt. Bây giờ nếu có đặt đơn online, chủ yếu mình chỉ đặt nước giặt xả, đồ skincare hoặc quần áo, mà cũng ít lắm, cỡ 3-4 tháng mới mua 1 lần, dùng hết mới mua chứ không mua vì FOMO như trước nữa” - Mai Trang chia sẻ.

Còn với Tuấn Minh, câu chuyện lại đơn giản hơn nhiều vì là con trai, anh cũng không có nhiều nhu cầu về thời trang hay dưỡng da làm đẹp.

“Đồ dùng hàng ngày như kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, nước giặt,... mình chủ yếu mua trong siêu thị. Còn đặt mua online thì chỉ có quần áo, hoặc đồ công nghệ như tai nghe, máy hút bụi, hút ẩm, máy lọc không khí,... Mà những cái đó, mua 1 lần dùng được cả mấy năm, nên có khi 5-6 tháng mình mới có 1 đơn mua sắm online” .

Tuấn Minh giải thích và tiết lộ thêm hàng tháng anh tiết kiệm được ít nhất 10 triệu. Trung bình tổng chi tiêu hàng tháng cho các nhu cầu cơ bản của Tuấn Minh rơi vào khoảng 12 triệu đồng. Trong đó, 5 triệu là chi phí thuê nhà cùng dịch vụ điện, nước, internet. 7 triệu là tiền ăn uống. Các chi phí phát sinh như hẹn hò bạn bè, cà phê làm việc, đám cưới, hiếu hỷ,... Tuấn Minh không sát sao cụ thể, tính “phiên phiến” khoảng 2-3 triệu/tháng. Như vậy tổng chi cả tháng thường rơi vào khoảng 14-15 triệu đồng.

Còn với Mai Trang, con số cũng có phần tương tự, khoảng 15-16 triệu. Trong đó, 6 triệu là chi phí thuê nhà cùng dịch vụ điện, nước, internet. 9-10 triệu còn lại bao gồm tiền đặt xe công nghệ, tiền đặt đồ ăn qua app, mua đồ uống buổi sáng, mua yến mạch, trái cây.

Nhìn lại bức tranh chi tiêu của mình, Mai Trang cho biết cô không ghi chép cụ thể chi tiêu, cũng không đặt 1 mức ngân sách cố định cho từng nhu cầu mà chỉ “đại khái” thôi.

“Mình chủ yếu chi tiêu qua app nên thường khi nhận lương, mình sẽ chuyển 15 triệu vào ví điện tử. Đơn đặt đồ ăn, đặt xe công nghệ hay mua sắm, mình đều thanh toán qua ví điện tử đó. Phần còn lại thì để trong tài khoản ngân hàng thôi chứ cũng không gửi tiết kiệm hay đầu tư gì. Khoảng 2-3 tháng 1 lần, khi nào gom đủ tiền, mình sẽ đi mua 1 chỉ vàng hoặc 1,5 chỉ vàng” - Mai Trang tiết lộ.

Đó là cách mà Mai Trang, Tuấn Minh chi tiêu và quản lý số tiền mình kiếm được. Gần như chưa bao giờ cả 2 băn khoăn về việc “phải làm sao để tiết kiệm được thêm”, vì với họ, sự thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày mới là điều quan trọng nhất. 10 triệu/tháng hay 1-1,5 chỉ vàng cho 2-3 tháng là những con số đủ để 2 bạn trẻ này hài lòng.