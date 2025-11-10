Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một người dân ở Hà Nội mua gần 300 triệu đồng vàng giả, công an ra cảnh báo

10-11-2025 - 10:34 AM | Xã hội

Một người dân ở Hà Nội mua gần 300 triệu đồng vàng giả, công an ra cảnh báo

Sau khi giao dịch một cặp nhẫn vàng với giá 282 triệu đồng (tương đương 2 cây vàng thật), nạn nhân đi kiểm tra lại thì phát hiện đó vàng giả.

Thời gian qua, thị trường vàng trên thế giới và trong nước thường xuyên biến động mạnh khiến nhu cầu giao dịch mua bán tăng cao. Lợi dụng tình trạng này, trên địa bàn TP Hà Nội đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo bán vàng giả. 

Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận người dân hoặc tiệm vàng, giả vờ có dây chuyền hoặc nhẫn vàng cần bán gấp với giá rẻ hơn thị trường. 

Để tạo lòng tin, chúng còn dùng bút thử hoặc máy soi giả, chứng minh đó là “vàng thật”. Khi kiểm tra lại, nhiều người mới tá hỏa khi phát hiện đó chỉ là kim loại được mạ vàng tinh vi.

Một người dân ở Hà Nội mua gần 300 triệu đồng vàng giả, công an ra cảnh báo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (CA HN).

Mới đây, Công an xã Quảng Oai, TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một người dân về việc bị lừa đảo mua vàng giả. 

Theo đó, vào sáng ngày 22/10, xuất hiện một đôi nam nữ mang một cặp nhẫn vàng đến địa bàn thôn Hưng Đạo, xã Quang Oai. 

Do chủ quan, sau khi giao dịch cặp nhẫn vàng trên với giá 282 triệu đồng (tương đương 2 cây vàng thật), nạn nhân đi kiểm tra lại thì phát hiện đó vàng giả.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân và các chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc không nên mua các loại vàng, trang sức trôi nổi, không rõ nguồn gốc. 

Các cửa hàng cũng nâng cao cảnh giác, sử dụng các loại máy chuyên dụng, hiện đại để kiểm tra chất lượng vàng, không nên chỉ dựa vào kinh nghiệm thủ công hay bút thử vàng trôi nổi. 

Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu khả nghi, cần báo ngay cho Công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định.

 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập Nổi bật

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người phụ nữ sinh năm 1958 vì chặn gạch đá phơi thóc giữa đường

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người phụ nữ sinh năm 1958 vì chặn gạch đá phơi thóc giữa đường Nổi bật

Khách mua vé số rồi tặng lại cho người bán: Cái kết bất ngờ

Khách mua vé số rồi tặng lại cho người bán: Cái kết bất ngờ

10:07 , 10/11/2025
Hơn 1 tháng, Công an TP HCM vẫn đang tìm người nhà thi thể có xăm hình đầu rồng

Hơn 1 tháng, Công an TP HCM vẫn đang tìm người nhà thi thể có xăm hình đầu rồng

09:59 , 10/11/2025
Bắt nam sinh Lê Văn Nguyên sinh năm 2008

Bắt nam sinh Lê Văn Nguyên sinh năm 2008

09:45 , 10/11/2025
Bắt giữ cụ bà Vũ Thị Thanh

Bắt giữ cụ bà Vũ Thị Thanh

09:28 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên