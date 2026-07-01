Một người đàn ông bất ngờ phát hiện thành phố bí ẩn, từng "biến mất" suốt hàng trăm năm

Ngày 24/7/1911, nhà khảo cổ học người Mỹ Hiram Bingham đã lần đầu tiên ghi nhận và giới thiệu với thế giới tàn tích Machu Picchu – thành phố cổ của nền văn minh Inca nằm cheo leo trên dãy Andes của Peru. Khám phá này đã đưa một địa điểm từng bị lãng quên suốt nhiều thế kỷ trở thành một trong những kỳ quan khảo cổ và điểm du lịch nổi tiếng nhất hành tinh.

Nằm trên một sườn núi ở phía tây bắc cố đô Cuzco, Machu Picchu được cho là từng là khu nghỉ dưỡng mùa hè của tầng lớp lãnh đạo Đế chế Inca. Sau khi người Tây Ban Nha chinh phục vùng đất này vào thế kỷ XVI, nền văn minh Inca nhanh chóng suy tàn. Trong khi nhiều thành phố bị phá hủy hoặc cướp bóc, Machu Picchu dường như đã bị bỏ quên giữa núi rừng, chỉ còn người dân địa phương biết đến sự tồn tại của nó.

Mùa hè năm 1911, Hiram Bingham dẫn đầu một đoàn thám hiểm với mục tiêu tìm kiếm những "thành phố đã mất" của người Inca. Sau hành trình gian nan từ Cuzco đến thung lũng Urubamba bằng đi bộ và cưỡi la, đoàn thám hiểm được một nông dân địa phương kể về những tàn tích nằm trên đỉnh một ngọn núi có tên Machu Picchu, trong tiếng Quechua có nghĩa là "Cổ Sơn" hay "Ngọn núi già".

Sáng 24/7, giữa thời tiết lạnh giá và mưa phùn, Bingham tiếp tục leo lên sườn núi. Tại đây, ông gặp một nhóm nông dân và được một cậu bé 11 tuổi dẫn đường qua những bậc thang đá cổ. Khi những bức tường đá, đền đài và ruộng bậc thang dần hiện ra giữa màn sương, Bingham nhận ra mình đang đứng trước một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất thế kỷ XX.

Sau chuyến thám hiểm, Bingham đã ghi lại toàn bộ hành trình trong cuốn sách The Lost City of the Incas. Tác phẩm nhanh chóng trở thành sách bán chạy và góp phần đưa Machu Picchu từ một địa danh gần như vô danh trở thành điểm đến mơ ước của du khách khắp thế giới. Con đường mòn Inca dẫn tới khu di tích cũng nổi tiếng không kém, kéo dài khoảng 8 km với hơn 3.000 bậc đá uốn lượn qua núi rừng Andes.

Ngày nay, Machu Picchu là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và được xem là một trong những kỳ quan khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi năm, hàng trăm nghìn du khách vượt đường xa để ngắm bình minh trên những công trình đá cổ, chiêm ngưỡng kiến trúc tinh xảo của người Inca và khám phá vẻ đẹp huyền bí của "thành phố đã mất" từng ngủ yên suốt hàng trăm năm giữa mây núi Peru.

Hơn một thế kỷ sau chuyến leo núi của Hiram Bingham, Machu Picchu không chỉ là biểu tượng của nền văn minh Inca mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn bền bỉ của những bí ẩn lịch sử vẫn luôn thôi thúc con người khám phá.

Nguồn: Tổng hợp﻿